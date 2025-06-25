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Мудборд превращается в охват. Яндекс открыл брендам вход на главную через подборки

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Сервис «Яндекс Ритм» запустил новую функцию, позволяющую как обычным пользователям, так и блогерам формировать стилевые подборки товаров. Об этом Русбейс сообщили представители компании.

Мудборд превращается в охват. Яндекс открыл брендам вход на главную через подборки
  1. Новости

Созданные коллекции будут отображаться не только в ленте сервиса, но и на главной странице ya.ru – в специальном блоке под строкой поиска. Авторы смогут составлять тематические подборки на любой вкус: от сезонной моды до предметов интерьера. Особенность сервиса – автоматическая генерация названий для коллекций. Также доступен приватный режим для скрытых подборок.

По словам Марии Опритовой, CPO сервиса, новая функция открывает брендам дополнительные каналы продвижения, а пользователям – удобный инструмент для сохранения понравившихся товаров. «Теперь авторы могут делиться своими находками с многомиллионной аудиторией Яндекса», – отметила она.

В числе первых, кто опробовал новинку, – популярные стилисты Алина Антипова и Кристина Полтавченко.

  • Интеграция «Ритма» с контентом продавцов в интерфейс поисковика была реализована компанией в апреле. Это позволило магазинам увеличить охват аудитории, а пользователям – получать персонализированные рекомендации товаров.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM

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