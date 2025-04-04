Бренды и продавцы смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса»

«Яндекс» интегрировал сервис с фото и видео от продавцов и брендов «Ритм» на главную страницу, сообщил Русбейс представитель компании. По замыслу компании, зарегистрированные в сервисе компании получат дополнительный поисковый трафик в ленте под поисковой строкой, а пользователи — персонализированную подборку товаров для себя и дома.

Пользователи смогут сразу перейти на понравившийся товар, сайт магазина, или подписаться на страницу бренда. Публикации в «Ритме» для продавцов при этом не считаются рекламой.

Видеоролики и фотоконтент «Ритма» отображается под поисковой строкой на главной странице «Яндекса» вместе с товарами «Яндекс Маркета». При клике на товар из маркетплейса пользователь попадет в «Маркет», а при клике на пост из «Ритма» — на страницу бизнеса в сервисе, на конкретный товар в онлайн-магазине или на сайт, который указал владелец аккаунта.

Скриншот: предоставлен пресс-службой «Яндекса»

«Размещение сервиса "Ритм" на главной странице "Яндекса" открывает новые перспективы для онлайн-бизнеса. Это шанс показать свои товары большому количеству людей, заинтересовать их качественным контентом и рассказать о своём бренде. Благодаря выходу "Ритма" на главную страницу "Яндекса" бизнесы уже получили более 150 млн охватов, мы планируем вырастить охват в 3 раза. Это приведёт к росту трафика на сайты, увеличению числа подписчиков и, как результат, к повышению продаж», — рассказала Мария Опритова, директор по продукту «Ритма».

Тестировать «Ритм» компания начала летом 2024 года. Сейчас сервис продолжает принимать заявки от бизнесов электронной коммерции и развивать платформу для авторов и пользователей. Также «Ритм» проводит эксперименты с другими категориями бизнеса. Чтобы подключиться, нужно оставить заявку на сайте платформы.

В сервисе уже зарегистрированы бренды из категорий одежды и обуви, товаров для дома, бытовой техники и электроники, косметики. Так, на платформе уже представлены компании Bork, «Золотое Яблоко», Cozyhome, Lichi и Brandshop.

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock / FOTODOM