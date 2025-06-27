Бизнесу дали зеркало. «Яндекс Товары» добавили аналитику отзывов
Сервис «Яндекс Товары» обновил функционал для интернет-магазинов, добавив новые возможности анализа покупательских отзывов. Об этом Русбейс рассказали в «Яндексе».
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В кабинете появился раздел «Тональность отзывов», где можно отслеживать оценки клиентов по разным аспектам работы магазина ― от качества товаров до условий доставки.
Теперь владельцы бизнеса могут оперативно отвечать на отзывы из единого интерфейса, включая оценки с reviews.yandex.ru и «Яндекс Карт». Также добавлены удобные фильтры для сортировки отзывов и инструменты для сбора обратной связи с UTM-метками.
Как отмечают в «Яндексе», 78% покупателей учитывают отзывы при принятии решения о покупке. 82% готовы отказаться от товара при наличии отрицательного отзыва без ответа продавца, свидетельствуют данные исследования Easy Commerce.
- Два года назад сервис «Яндекс.Маркет» внедрил новую функцию — нейросеть YandexGPT начала анализировать пользовательские отзывы и генерировать обобщенные выводы о товарах. Для формирования объективной оценки искусственному интеллекту требуется обработать минимум десять отзывов покупателей.
Фото на обложке: Accogliente Design / Shutterstock / FOTODOM
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