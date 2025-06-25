Кто платит в Директе — тот в галерее: Яндекс встраивает рекламу услуг в поиск
«Яндекс» представил галерею услуг, где частные специалисты и компании могут размещать объявления, сообщили Русбейс в компании.
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Сервис будет показывать релевантные предложения прямо в выдаче поиска. Пользователи смогут быстро узнать стоимость услуг, рейтинг исполнителя, а также связаться с ним через чат, звонок или перейти на профиль в агрегаторе.
Сейчас доступны категории: ремонт, установка техники, репетиторство, красота, грузоперевозки, уборка, дизайн, юридические и другие услуги. Как пояснил Юрий Устинов, руководитель разработки рекламных продуктов для малого бизнеса, ежемесячно совершаются десятки миллионов запросов по услугам, а новая галерея поможет специалистам быть заметнее.
Чтобы разместиться в галерее, частные мастера и компании должны создать рекламную кампанию в «Яндекс Директ». Для организаций объявления формируются из профиля в «Яндекс Бизнесе».
- В 2024 году медийная реклама «Яндекса» продемонстрировала значительный рост: число показов увеличилось на 42% в годовом сопоставлении. При этом аукционная стоимость тысячи показов видеорекламы и баннеров в «Яндекс.Директе» снизилась на 12%, согласно аналитике «Яндекс Рекламы».
Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock / FOTODOM
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