Розничная сеть магазинов косметики «Подружка» провела ребрендинг — компания сменила слоган, логотип, шрифт, цветовую палитру. Об этом RB.RU сообщил представитель «Подружки».
В компании уточнили, что провели ребрендинг, так как «смысловая и визуальная составляющие бренда начали устаревать и перестали отражать философию и главную миссию бренда».
В обновленном логотипе начертание сменилось на «дружелюбный гротеск»: бант преобразовался в круг с пластичной лентой и двумя петельками, которые символизируют красоту и легкость.
Традиционное описание «Сеть магазинов косметики» сменилось на «красота — уход — настроение». Новым слоганом стала фраза «Так легко быть красивой».
В коммуникациях бренда появился акцент на бьюти-категориях. Изменения отразились и в новом визуальном образе: появилась активная, динамичная сквозная графика, был обновлен фирменный шрифт и представлена более мягкая цветовая палитра.
Кроме основного розового цвета бренд теперь будет использовать такие фирменные цвета, как голубой, желтый и зеленый.
Первый магазин «Подружка» в новой ритейл-концепции открылся в столице в марте в ТЦ «Авентура».
Фото: Пресс-служба «Подружки»
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