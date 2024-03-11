Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов и штрафах за его нарушение. Санкции предусмотрены для самих иноагентов и рекламодателей, например, физическим лицам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.
Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий запрет размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон запрещает рекламироваться на ресурсах физлиц и организаций, признанных иностранными агентами, а также рекламировать ресурсы самих иноагентов.
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За нарушение закона физлицам грозит штраф в размере до 2,5 тыс. рублей, ИП и руководителям компаний – до 20 тыс. рублей, малым предприятиям – до 250 тыс. рублей, средним и крупным предприятиям – до 500 тыс. рублей.
Законопроект о запрете рекламы у иноагентов внесли в Госдуму 15 февраля. 28 февраля Госдума приняла закон, 6 марта его одобрил Совет Федерации.
1 марта бизнесмен и иностранный агент Олег Тиньков объявил о закрытии своего благотворительного фонда из-за закона о рекламе у иноагентов.
Фото на обложке: Andrey Bayda /
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