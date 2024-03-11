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Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов и штрафах за его нарушение

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов и штрафах за его нарушение. Санкции предусмотрены для самих иноагентов и рекламодателей, например, физическим лицам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов и штрафах за его нарушение

Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий запрет размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон запрещает рекламироваться на ресурсах физлиц и организаций, признанных иностранными агентами, а также рекламировать ресурсы самих иноагентов.

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За нарушение закона физлицам грозит штраф в размере до 2,5 тыс. рублей, ИП и руководителям компаний – до 20 тыс. рублей, малым предприятиям – до 250 тыс. рублей, средним и крупным предприятиям – до 500 тыс. рублей.

Законопроект о запрете рекламы у иноагентов внесли в Госдуму 15 февраля. 28 февраля Госдума приняла закон, 6 марта его одобрил Совет Федерации.

1 марта бизнесмен и иностранный агент Олег Тиньков объявил о закрытии своего благотворительного фонда из-за закона о рекламе у иноагентов.

Фото на обложке: Andrey Bayda / Shutterstock

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