Рекламодатели готовят изменения в договоры с блогерами из-за поправок в закон об иноагентах

Российские рекламные агентства готовятся изменить свои договоры с блогерами из-за поправок в закон об иноагентах, рассказали РБК источники в крупных компаниях. Они намерены внести в соглашения пункт об одностороннем расторжении контракта, если блогер получит указанный статус.

О том, что в случае принятия поправок в закон, рекламодателям предстоит проработать меры защиты, сообщили также в NMi Group, OMD OM Group и Digital Church.

Летом 2022 года Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Новая норма позволяет присвоить такой статус по факту нахождения «под иностранным влиянием в иных формах», не получая при этом финансирования из-за границы.

Летом 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев предложил запретить российским компаниям размещать рекламу у иноагентов, если те были привлечены к ответственности за «фейки» о ВС РФ.

10 февраля 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обсуждении запрета рекламироваться у всех иностранных агентов.

27 февраля парламентарии одобрили поправки во втором чтении без обсуждения. За нарушение норм планируется ввести ответственность до двух лет лишения свободы. Третье чтение назначено на 28 февраля.

В связи с потенциальными изменениями в законе участники рынка говорят о серьезных рисках. По словам источников издания, основная угроза связана с заключениями контрактов с лицами, которые «находятся в группе риска».

«Реестр Минюста пополняется традиционно в пятницу вечером, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен. О том, кто туда попадет, ничего заранее неизвестно, при этом никакого промежуточного срока поправки не предусматривают: остановить рекламную кампанию необходимо сразу после обновления реестра», — говорит один из собеседников издания.

Как уточняет директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина, техническая сторона распространения рекламы также может вызвать проблемы. Рекламодатель не всегда знает заранее список сайтов, на которых может появиться заказанная реклама.

По словам Планиной, важно создать механизм, который позволит быстро включать в черные списки те или иные площадки.

Что касается рекламы у блогеров, Планина указывает на необходимость предусмотреть в договорах окончание сотрудничества с блогерами, а также компенсации, в случае признания иноагентами.

Ранее летом Ассоциация развития бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с идеей о штрафах для блогеров за рекламу товаров и услуг из «недружественных» стран.

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