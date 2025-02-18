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Как набрать аудиторию с нуля: пошаговый план и проверенные методы привлечения

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

В условиях цифрового мира привлечение новой аудитории становится одним из важнейших этапов для любого бизнеса, блога или проекта. Набрать значительную аудиторию с нуля возможно, если придерживаться проверенных методов и последовательных шагов.

В статье рассмотрим, как привлекать аудиторию через соцсети с нуля.

Как набрать аудиторию с нуля: пошаговый план и проверенные методы привлечения
  1. Истории

Содержание

С какими трудностями можно столкнуться

Во время набора подписчиков люди могут столкнуться с несколькими рисками, которые могут негативно повлиять на развитие их проекта:

  • Неправильный таргетинг.

Привлечение подписчиков через интернет, которым не интересен контент, может привести к низкой вовлеченности. В итоге рекламные кампании окажутся неэффективными, а база подписчиков будет состоять из людей, не заинтересованных в вашем предложении.

  • Мошенничество и боты.

Некоторые могут использовать ненадежные способы для быстрого набора подписчиков. Это не только приводит к искажению статистики, но и может вызвать недовольство реальных подписчиков, когда они замечают низкую активность или качество контента.

  • Нарушение доверия.

Если методы привлечения подписчиков слишком агрессивные или навязчивые, ЦА может утратить доверие к бренду. Спам, частые рассылки и чрезмерное использование рекламы могут раздражать аудиторию.

  • Невозможность удержания.

Недостаток качественного контента или нерегулярное взаимодействие могут привести к высокому уровню оттока подписчиков.

  • Нереалистичные ожидания.

Когда фокус слишком сильно ставится на количестве подписчиков, а не на их качестве, это может привести к разочарованию.

При наборе подписчиков важно использовать проверенные методы и подходы, ориентированные на качество и долгосрочное развитие отношений с аудиторией, чтобы снизить эти риски.

1. Разработать стратегию привлечения

Что для этого нужно:

  • Определить целевую аудиторию. Это даст возможность настроить все маркетинговые активности под их запросы.
  • Разработать контент-план публикаций с разнообразием форматов: статьи, видео, инфографики. Это поддержит интерес аудитории и поможет привлекать новых пользователей.
  • Отслеживать эффективность методов привлечения с помощью инструментов аналитики (Google Analytics, «Яндекс Метрика»). Это позволит своевременно корректировать стратегию и адаптировать подходы для большего результата.

2. Привлечь внимание с помощью качественного контента

Чтобы привлечь и удержать аудиторию, контент должен быть ценным и интересным для читателей.

Используйте следующие методы:

  • Контент должен решать проблемы и удовлетворять потребности аудитории. Чем более уникальным и полезным будет материал, тем больше шансов привлечь новых подписчиков.
  • Используйте SEO-оптимизацию и оптимизируйте контент для поисковых систем, чтобы повысить видимость в поисковой выдаче. Важно правильно использовать ключевые слова, мета-теги и следить за техническим состоянием сайта.
  • Расширяйте формат контента. Экспериментируйте с различными форматами контента — от текстов до видеороликов, подкастов и вебинаров. Это поможет охватить разные сегменты аудитории и повысить интерес.
Как бизнесу самостоятельно исследовать аудиторию и продвигать свои товары и услуги в интернете? Рассказываем в курсе по интернет-маркетингу.

3. Активно использовать социальные сети

Соцсети — один из эффективных инструментов для привлечения новой аудитории.

Для этого стоит применить следующие методы:

  1. Запускать рекламные кампании. Используйте таргетированную рекламу в соцсетях, чтобы нацелиться на заинтересованную аудиторию. Это поможет быстро увеличить охват и привлечь новых подписчиков.
  2. Развивать личный или корпоративный бренд. Активно публикуйте контент, взаимодействуйте с подписчиками через комментарии и сторис. Это поможет создать доверительные отношения с аудиторией.
  3. Применять вирусный маркетинг. Разрабатывайте креативные и оригинальные посты, мемы, конкурсы и акции, которые могут стать вирусными и привлечь большое количество аудитории.

Эти подходы помогут привлечь новую аудиторию и удерживать ее внимание в интернете и соцсети. Следуя этим рекомендациям, получится создать лояльное сообщество вокруг вашего проекта.

4. Использовать email-маркетинг и рассылки

Чтобы эффективно использовать рассылки в соцсети, нужно действовать по следующему плану:

  • Соберите контактные данные клиентов. Для этого предложите бонусы, эксклюзивный контент или скидки за подписку на рассылку. Это поможет нарастить количество подписчиков.
  • Делайте рассылки релевантными. Каждое письмо должно быть персонализированным и содержать информацию, полезную для получателя. Чем ценнее контент, тем выше вероятность, что подписчик останется с вами и поделится информацией со знакомыми и коллегами.
  • Внедряйте автоматизированную систему. Для этого существуют такие инструменты, как SendSay, SendPulse, Mailganer и другие.

5. Работать с блогерами и влиятельными личностями

Для этого:

  • Найдите подходящих блогеров.

Важно, чтобы блогер вел канал по схожей с вашей тематике и мог заинтересовать свою аудиторию вашим продуктом или услугой.

  • Заключайте выгодные партнерства.

Предлагайте блогерам эксклюзивные условия сотрудничества, скидки или оплату за рекламу.

Это стимулирует их создавать качественные материалы, которые помогут привлечь новых людей к вашему проекту. Также можно посещать различные выставки и конференции, чтобы познакомиться с предпринимателями и нарастить нетворкинг.

  • Создавайте совместные проекты.

Запустите акции, конкурсы или проекты с блогерами, которые будут интересны их подписчикам. Это поможет на старте поднять трафик и привлечь внимание аудитории к контенту.

6. Взаимодействовать с текущими подписчиками и клиентами

Привлечь новую аудиторию сложно, но важно помнить про текущих подписчиков. Для этого:

  • Мотивируйте ваших подписчиков рекомендовать вас своим друзьям или оставлять положительные отзывы о ваших продуктах или услугах. Это создает доверие у новой аудитории.
  • Поддерживайте связь с подписчиками, отвечайте на их вопросы, проводите опросы, конкурсы и акции. Активное общение помогает поддерживать интерес и привлекает новых людей.
  • Разработайте систему бонусов и скидок для тех, кто приведет новых клиентов или подпишется на рассылку. Это стимулирует ваших текущих подписчиков активно рекомендовать вас друзьям и знакомым.

7. Работать с рекламными площадками

Реклама — это один из способов привлечь аудиторию, если грамотно настроить рекламные кампании.

Для этого следует:

  • Запускать контекстную рекламу.

Используйте «Яндекс Директ» для таргетинга на ключевые запросы, которые соответствуют интересам аудитории. Это поможет вывести рекламу в топ поисковых систем и быстро привлечь новых пользователей.

Рекламный трафик показывается всегда выше органического (то есть, естественного), поэтому есть шансы на продвижение канала. Но платить нужно будет за каждый клик по вашему объявлению.

  • Использовать таргетированную рекламу в соцсетях.

Выбирать соцсети стоит по степени активности, где больше всего подписчиков и активнее всего аудитория.

  • Постоянно отслеживайте эффективность рекламных кампаний.

Используйте аналитику для корректировки стратегии. Это позволит повысить конверсию и снизить расходы на рекламу.

8. Развивать партнерства с другими компаниями

Это неплохой способ привлечь новую аудиторию без больших затрат на рекламу.

Главное — выбрать правильных партнеров и выстроить взаимовыгодное сотрудничество.

Нужно искать компании, у которых:

  • Похожая целевая аудитория, но нет прямой конкуренции.
  • Схожие ценности и уровень качества услуг.
  • Желание развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Например, магазин спортивного питания может объединиться с фитнес-клубами, а цветочный бизнес — с салонами красоты.

Есть несколько популярных схем партнерства:

  1. Совместные акции. Например, при покупке у партнера клиент получает скидку или подарок у вас.
  2. Кросс-продвижение. Компании рекламируют друг друга в социальных сетях, email-рассылках, на сайтах.
  3. Пакетные предложения. Услуги или товары объединяют в один продукт. Например, кофейня и пекарня предлагают завтрак за единую цену.
  4. Партнерские бонусы. За каждого приведенного клиента партнер получает процент или бонус.

Партнерство должно быть выгодно обеим сторонам. Для этого важно:

  • Четко проговаривать условия сотрудничества.
  • Следить за выполнением обязательств.
  • Обсуждать результаты и корректировать стратегию.

Например, Алексей открыл интернет-магазин спортивной одежды. Первые месяцы не было стабильных продаж, так как у него не было аудитории. Он решил сотрудничать с фитнес-тренерами, предлагая их клиентам скидки на свою продукцию.

Взамен тренеры получали бонус за каждую покупку по их рекомендации. Уже через месяц на сайт начали приходить новые покупатели, а сарафанное радио дало дополнительный эффект.

Чтобы понять, работает ли партнерство, стоит отслеживать:

  • Количество новых клиентов, пришедших через партнера.
  • Средний чек таких клиентов.
  • Динамику продаж и откликов на совместные акции.

Еще один пример. Предприниматель управлял маркетинговым агентством и искал клиентов среди малого бизнеса.

Вместо дорогостоящей рекламы он предложил партнерство студии веб-дизайна: они рекомендовали его услуги по продвижению сайтов, а он — их услуги по созданию сайтов. Такой обмен помог обоим компаниям быстро нарастить базу клиентов.

Партнерства с другими компаниями помогают даже без большого рекламного бюджета. Главное — найти бизнес, чья аудитория совпадает с вашей, и предложить взаимовыгодные условия.

9. Привлекать внимание с помощью качественного обслуживания

Если сервис оставляет приятные эмоции, человек запомнит компанию и, скорее всего, снова обратится именно к ней.

Как качественное обслуживание привлекает клиентов:

  • Владельцы небольших кафе часто знают постоянных гостей по именам, помнят их любимые блюда и предлагают скидки на день рождения. Такое внимание вызывает доверие и желание приходить снова.
  • В одном магазине одежды клиент купил рубашку, а дома заметил брак. Он вернулся в магазин, и продавец без споров обменял товар, еще и извинился за неудобства. Этот подход формирует лояльность — человек не только вернется, но и порекомендует магазин знакомым.
  • В барбершопе перед стрижкой предлагают кофе, а в автосервисе клиенту дают возможность бесплатно проверить уровень масла. Эти небольшие жесты делают сервис запоминающимся и создают ощущение заботы.
  • В одном ремонтном сервисе смартфонов мастер всегда объясняет, какие детали подлежат замене и почему. Он не пытается навязать ненужные услуги, а просто честно рассказывает о проблеме. В результате клиенты доверяют этому сервису и рекомендуют его другим.

Читайте также: Почему доверие аудитории к классической рекламе снижается и что с этим делать

Как улучшить обслуживание и привлечь клиентов:

  1. Учить персонал работать с клиентами. Грамотная коммуникация — основа хорошего сервиса.
  2. Следить за обратной связью. Клиенты подсказывают, что можно улучшить.
  3. Делать сервис удобным. Онлайн-запись, быстрые ответы в мессенджерах, гибкая система оплаты — все это повышает уровень обслуживания.
  4. Создавать положительный опыт. Маленькие приятные сюрпризы, бонусы и акции помогают запомниться.

10. Анализировать и адаптировать методы

Когда бизнес только начинает привлекать клиентов, важно не просто пробовать разные способы, но и понимать, какие из них работают лучше.

Анализ помогает выявить успешные методы, а адаптация — подстроить их под свою аудиторию.

Как анализ помогает привлекать аудиторию:

  • Важно оценивать рекламные каналы.

Владелец небольшого интернет-магазина пробовал рекламу в соцсетях, на сайтах и через блогеров.

Через месяц он проверил статистику и увидел, что большинство заказов пришло из контекстной рекламы в «Яндекс Директ». Он решил сократить бюджет на другие каналы и вложиться в успешный вариант.

  • Анализировать, как ведет себя клиент, что ему интересно.

Хозяин кофейни заметил, что утром у него мало посетителей. Он опросил клиентов и понял, что рядом работают офисы, но люди пьют кофе по дороге, а не сидят в заведении.

Тогда он сделал скидку на кофе навынос и увеличил поток клиентов в утренние часы.

Как адаптировать методы для роста аудитории:

  • Проводить опросы и анализировать отзывы — клиенты сами подскажут, что им нравится, а что можно улучшить.
  • Тестировать разные форматы рекламы — если один способ не работает, стоит попробовать другой.
  • Следить за конкурентами — успешные компании часто дают идеи, которые можно адаптировать под себя.
  • Гибко менять стратегию — если аудитория не реагирует на старые методы, пора искать новые.

Просто запускать рекламу или акции недостаточно. Нужно понимать, что именно приносит результат, и корректировать стратегию. Постоянный анализ и адаптация позволяют быстрее найти рабочие методы и привлечь аудиторию без лишних затрат.

Фото на обложке: Freepik

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