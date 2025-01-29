Стоимость рекламы у блогеров: факторы, актуальные цены, подборка бирж
Селлеры маркетплейсов, владельцы интернет-магазинов, бизнесмены используют рекламу у блогеров для информирования о запуске продукта, услуги. Маркетинговая технология позволяет эффективно воздействовать на целевую аудиторию, поддерживать имидж торговой марки. Как найти блогеров, кому подойдет реклама у них и какие существуют рекламные форматы — читайте в статье.
- Истории
Содержание
- Зачем нужна реклама у блогеров
- Кому подходит реклама у блогеров
- Форматы рекламы у блогеров
- Где и как найти блогера для рекламы
- Биржи для закупки рекламы у блогеров
- Сервисы для анализа блогеров
- Как заказать рекламу у блогера
- Варианты оплаты и стоимость
Зачем нужна реклама у блогеров
Чтобы предпринимателю продвинуть бренд на широкую аудиторию, набирает популярность реклама у блогеров. Инфлюенсеры, популярные личности, которые ведут свои страницы в соцсетях и на других публичных платформах имеют большое количество подписчиков.
К преимуществам рекламы у блогеров относят:
- нативность публикаций;
- широкий охват;
- лояльную аудиторию;
- разнообразие форматов размещения объявлений;
- получение обратной связи от ЦА;
- оптимальный выбор аудитории по геолокации;
- партнерское сотрудничество;
- широкую линейку цен у инфлюенсеров;
- подбор автора по характеристикам ЦА.
Рекламу у блогера заказывают, чтобы:
- повысить объем продаж;
- проинформировать ЦА о выходе новинок на рынок;
- получить обратную связь на продукцию;
- сформировать имидж бренда;
- выявить преимущества и недостатки продукции;
- открыть новые направления сотрудничества;
- протестировать новые товары и услуги.
Кому подходит реклама у блогеров
При выборе инфлюенс-маркетинга для продвижения бренда стоит учитывать особенности ниши, целевой аудитории площадки, эффективность сотрудничества, число подписчиков автора, активность пользователей и многое другое.
Для продвижения бизнеса с помощью рекламы у блогера подходят следующие продукты:
- маркетплейсы,
- мода и красота,
- путешествия,
- инфобизнес,
- мероприятия,
- косметология,
- услуги потребителям,
- фитнес,
- IT-сервисы и программы,
- здоровое питание,
- обувь и одежда,
- бытовая техника,
- аксессуары для дома,
- страхование и вклады,
- электроприборы,
- мобильные приложения,
- онлайн-кинотеатры,
- товары для детей,
- недвижимость,
- автотовары,
- рестораны, доставка еды, кулинария;
Публикация рекламы в соцсетях дает хорошие результаты для продвижения товаров, ориентированных на широкую географию, большую аудиторию и импульсные покупки. Лидеры мнений не ограничиваются одним городом, это люди из разных локаций.
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Сотрудничество с блогерами оптимально для продвижения товаров сферы моды, красоты, оздоровления, рукоделия, шедевров кулинарии, поскольку в постах или видеоконтенте можно демонстрировать преимущества продукта. Важно размещать материалы у разных инфлюенсеров.
Это позволяет добиться следующих задач:
- охватить большую аудиторию,
- сформировать имидж бренда,
- диверсифицировать риски финансовых вложений,
- повысить количество заказов.
При заказе рекламы нужно учитывать особенности форматов контента на платформах:
- Instagram*. Целевой аудиторией площадки являются преимущественно миллениалы и молодые люди. Реклама у блогеров на платформе выходит в постах, stories, reels, прямых эфирах и другом контенте. Социальная сеть отличается высокой активностью пользователей.
- YouTube. Платформа с широким возрастным диапазоном пользователей. На видеохостинге блогеры публикуют обзоры, рекламные ролики, документальные фильмы, интервью, проводят прямые эфиры и стримы. Площадка отличается большим сроком использования видеоконтента, возможностью подготовки детальных обзоров продукции.
- Telegram. Площадка характеризуется стабильным ростом аудитории, активными пользователями, широким возрастным диапазоном ЦА (от молодежи до людей среднего возраста). На платформе можно публиковать тексты, размещать видео-, фотоконтент, аудиосообщения, проводить опросы.
- «ВКонтакте». На платформе публикуется богатый контент — от статей, постов, видеозаписей до фотографий, опросов пользователей, прямых эфиров. Соцсеть «ВКонтакте» ориентирована преимущественно на русскоязычную аудиторию, отличается наличием таргетированной рекламы.
В списке популярных для рекламных кампаний платформ специалисты отмечают в том числе:
- Pinterest,
- «Дзен»,
- «Одноклассники»,
- TenChat.
Форматы рекламы у блогеров
К востребованным форматам рекламы у блогеров относят:
- Прямые упоминания. Блогеры могут рассказать о товаре, бренде в информационных постах, сторис, reels. К особенностям этой стратегии продвижения относят небольшой срок действия публикации, наличие указания на прямую рекламу.
- Интеграции. По соглашению с партнерами блогер упоминает о продукте в посте, сторис, ролике в качестве рекомендации. Такую рекламу называют нативной. Публикации о бренде, компании могут быть в формате спонсорского, гостевого материала.
- Обзоры. Бренд предоставляет авторам контента товар для красивой распаковки, оценки преимуществ, рассказа о способах его использования, пользе. Этот формат рекламного сотрудничества подходит для презентации продукции или услуги.
- Коллаборации. Вариант партнерства, при котором контент создается брендом вместе с блогером. Цитаты, имя публичного лица наносят на новую линейку одежды, аксессуары. Такое сотрудничество оптимально с инфлюенсерами с креативным контентом, большой аудиторией.
- Амбассадорство. Компания предлагает блогеру долговременное сотрудничество. Впоследствии он становится представителем торговой марки. Амбассадор пользуется продукцией/услугами фирмы и регулярно рассказывает подписчикам о преимуществах новинок. Целевая аудитория начинает ассоциировать марку с популярным человеком.
- Прямые эфиры. Их проводит блогер или представитель торговой марки. В ходе интервью специалист рассказывает о характеристиках новой серии продукции, отвечает на вопросы.
Где и как найти блогера для рекламы
Публикация рекламы у инфлюенсеров требует планирования, анализа аудитории, продукта, сбора статистики и аудита потенциальных партнеров для сотрудничества.
Нужно учитывать:
- особенности ЦА;
- геолокацию;
- совпадение по ценностям, интересам;
- эффективность размещения объявлений.
Предприниматели могут найти блогеров следующими способами:
- самостоятельно в сети интернет;
- через агентства инфлюенс-маркетинга;
- на специальных биржах.
Самостоятельный поиск блогера
Для поиска блогера требуется выбрать подходящую платформу для публикаций, изучить конкурентов. Нужно также проанализировать смежные ниши, оценить бюджет и эффективность рекламы.
Для выбора подходящих аккаунтов блогеров можно выбрать:
- Поиск по геолокации. Для продвижения кафе, ресторана, предоставления спа-услуг предпринимателю интересна ЦА, посещающая заведения конкурентов. С авторами можно связаться напрямую и предложить им публикацию, упоминание в сторис или рилс за оплату.
- Поиск по ключевым словам. Инфлюенсера в Telegram или YouTube подбирают по целевым запросам. Для анализа рекламной кампании в сервисе используют фильтр по дате публикации.
- Поиск среди подписок ЦА. Для поиска требуются профили клиентов или пользователей сходной продукции. Это позволит найти блогеров с подходящей ЦА.
- Поиск по хештегам. В Instagram* и «ВКонтакте» в рейтинг по хештегам выходят публикации, которые набирают много лайков и комментариев. Если информация не накручена искусственно, автор может подойти для размещения рекламных объявлений, коллабораций.
Сервисы для поиска и подбора блогеров
Подобрать площадки или аккаунты блогеров можно с помощью специальных сервисов. Онлайн-инструменты позволяют оптимизировать поиск и снизить риски низкой результативности рекламы.
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К востребованным сервисам относят:
- LiveDune. На площадке производятся проверка эффективности инфлюенсеров, анализ возможных накруток лайков, пользователей в аккаунтах. Сервис предоставляет тестовый период на срок 7 дней. Стоимость услуг составляет от 1,1 тыс. рублей в месяц. Сервис подходит для управления соцсетями бренда, оптимизации SMM-стратегии. В LiveDune предусмотрен сбор статистики по рекламе у блогеров. Доступны анализ эффективности публикаций, заказ услуг автопостинга для бренда — планирование и размещение stories и постов.
- LabelUp. В сервисе можно собирать данные о блогерах на платформах «ВКонтакте» и YouTube. Инструмент позволяет оценивать аккаунты по геолокации, количеству лайков, просмотров и другим параметрам. Доступен заказ разработки маркетинговой стратегии для бренда, компании.
- Telega.in и Telemetr.me. Сервисы предназначены для оценки работы Telegram-каналов. Доступны настройки анализа эффективности, роста подписчиков, просмотра публикаций, активности аудитории.
- TrendHero. Инструмент рекомендован для поиска и оценки работы блогеров в Instagram*. При регистрации заказчики могут бесплатно проверить аккаунт с количеством подписчиков до 10 тыс. Тестовый период предоставляется на 14 дней.
Биржи для закупки рекламы у блогеров
Заказать рекламу у блогеров можно на специальных биржах. Они предлагают инструменты для подбора инфлюенсеров, выстраивают коммуникации для запуска маркетинговых кампаний и контролируют выполнение условий договора.
Getblogger
На бирже собраны данные по блогерам согласно статистике «Яндекса». В базе данных больше 32 тыс. инфлюенсеров, владельцев каналов различных соцсетей и видеохостингов.
На бирже можно:
- проанализировать аудиторию;
- оценить стоимость рекламного объявления;
- подобрать инфлюенсеров на основе географии, возраста, пола, бюджетов, интересов;
- настроить CRM для оптимизации общения с блогерами, планирования публикаций;
- найти контент по ключевым словам.
А также:
- собрать аналитику эффективности публикаций;
- получить автоматизированную оценку качества креативов и каталог шаблонов.
EpicStars
На бирже сформирована база из более чем 36 тыс. инфлюенсеров. С помощью сервиса можно запустить маркетинговую кампанию и заказать рекламу у блогеров в социальных сетях. EpicStars предлагает несколько тарифов для клиентов, услуги по подбору лидеров мнений, заключению договора, выбору формата рекламы, размещению контента.
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Биржа предоставляет клиентам возможность:
- подобрать авторов по географии, теме, характеристикам целевой аудитории;
- собрать расширенную статистику по просмотрам рекламы;
- отфильтровать блогеров по отзывам;
- проверить выполненные контракты;
- проанализировать число публикаций на каналах или аккаунтах.
Insense
На бирже собрана база из более чем 13 тыс. блогеров. Рекламодателю требуется сформировать техническое задание с рассказом о продукте или бизнесе, целях кампании, требованиях к контенту, инфлюенсеру, ЦА, стоимости. После прохождения модерации ТЗ на бирже переходят подходящим авторам, которые могут откликнуться на объявление и предложить сотрудничество заказчику.
За счет упрощенного алгоритма взаимодействия между сторонами опубликовать рекламу у блогеров клиент может уже спустя 3-5 дней после запуска маркетинговой кампании. Биржа предоставляет возможность заказать таргетинг за дополнительную плату. Преимущество сервиса — в модерации авторов, проверенном алгоритме запуска рекламных кампаний.
Из недостатков можно выделить, что компания принимает оплату в долларах США. В условиях ограничений оплатить подписку у российских пользователей не получится.
Агентства инфлюенс-маркетинга
Комплексные услуги по разработке и реализации рекламной кампании в соцсетях предлагают агентства инфлюенс-маркетинга. Они используют инновационные технологии анализа блогеров.
В списке услуг агентств:
- выбор релевантных авторов из базы;
- подготовка эффективной стратегии продвижения;
- выбор оптимальных форматов для рекламы;
- согласование ценообразования;
- коммуникация с авторами от имени заказчика;
- сбор аналитики;
- подведение итогов рекламной кампании.
В списке востребованных в России агентств:
- HeadShot,
- Wave,
- Frogz,
- Ingate Group,
- Panda Ads,
- Make All Perfect,
- Asap Digital,
- Perfluence и многие другие.
Сервисы для анализа блогеров
Для анализа эффективности работы блогеров необходим комплекс инструментов:
- Google Analytics,
- TrendHero,
- LiveDune,
- Yoloco.
При проверке важно оценить качество контента, регулярность выхода публикаций, количество комментариев и лайков, содержание отзывов.
При анализе в том числе требуются следующие метрики:
- ER (показатель вовлеченности);
- динамика повышения количества подписчиков канала;
- охват постов;
- процент настоящих подписчиков;
- цена рекламных размещений;
- геолокация ЦА.
Как заказать рекламу у блогера
Для этого нужно:
- проанализировать целевую аудиторию;
- оценить характеристики продукта;
- выбрать подходящие площадки в соцсетях;
- составить список подходящих инфлюенсеров и провести их оценку.
На следующем этапе требуется:
- сформировать предложение о сотрудничестве;
- согласовать условия размещения рекламы;
- подготовить и отправить техническое задание;
- подписать договор;
- отправить образцы продукции для обзора;
- согласовать даты выхода публикаций;
- собрать данные для первичной аналитики;
- запросить статистику, оценить рост продаж.
Варианты оплаты и стоимость
Тарифы на рекламу у блогеров отличаются в зависимости от:
- количества подписчиков,
- формата подачи контента,
- активности аудитории,
- особенностей направления.
Наиболее востребованы следующие варианты оплаты услуг инфлюенсера:
- Фиксированный. Фирма перечисляет блогеру деньги за рекламу.
- Бартер. Рекламодатель рассчитывается продуктом или услугой.
- Партнерство. Блогер рассказывает о товаре бренда. В рилсе или сторис он прикрепляет ссылку на сайт для заказа продукции. Инфлюенсер может получать процент от каждой покупки, сделки.
Стоимость рекламы у блогеров зависит от числа подписчиков. На 2025 год следующая статистика:
- Инфлюенсеры с аудиторией 1-10 тыс. от 1-5 тыс. рублей.
- Блогеры с числом подписчиков 10-50 тыс.: около 5-15 тыс. рублей.
- Инфлюенсеры с аудиторией до 500 тыс. человек: до 200 тыс. рублей.
- Блогеры-миллионники с аккаунтами до 500-1 млн подписчиков: до 1 млн рублей.
Мега-инфлюенсеры и селебрити, имеющие около 1-5 млн подписчиков, запрашивают за рекламную интеграцию от 1 млн рублей. Часто это популярные музыканты, спортсмены, актеры и другие медийные персоны.
Как заключить договор
Для сотрудничества с блогером нужно составить договор с указанием обязательств сторон, условий сотрудничества, действий при их неисполнении, правил при форс-мажорах, а также формы оплаты и суммы вознаграждения.
Документ используют как доказательство в судебных спорах при некачественно выполненной работе, сбоях в выходе объявлений. Договор можно заключить в электронном формате, если блогер находится за рубежом или в другом регионе страны.
Как составить ТЗ
В техническом задании должны быть:
- описание товара/услуги;
- цель рекламного объявления;
- адреса страниц, на которые должен идти трафик;
- термины, названия услуг, товаров;
- форматы публикации рекламы;
- требования к оформлению постов, рилс, сторис;
- послание для целевой аудитории;
- объем текста;
- время и дата выхода публикации или цикла постов и пр.
В соглашении можно прописать дополнительные требования, в том числе правила использования промокодов и скидок.
Как измерить эффективность
После публикации рекламы у блогера важно оценить стратегию продвижения. Нужно проанализировать достижение поставленных задач, отдачу бизнеса, рост продаж и другие показатели.
К основным метрикам для оценки рекламы в соцсетях относят:
- охват пользователей;
- активность аудитории (лайки, репосты, комментарии);
- количество кликов;
- рост подписчиков на платформах бренда;
- число скачиваний приложений, промокодов;
- количество регистраций, заявок на продукт.
Для отслеживания конверсии рекламодателям нужны UTM-метки, которые позволяют контролировать поступление трафика в системах «Яндекс.Метрика» и Google Analytics. Применение пикселей ретаргетинга помогает проверять действия пользователей после перехода на портал компании. Обработка сведений с помощью CRM-системы — анализировать рост продаж после запуска маркетинговой кампании.
*Meta и принадлежащие ей Instagram и Facebook признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
Фото на обложке: Freepik
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