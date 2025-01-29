Стоимость рекламы у блогеров: факторы, актуальные цены, подборка бирж

Селлеры маркетплейсов, владельцы интернет-магазинов, бизнесмены используют рекламу у блогеров для информирования о запуске продукта, услуги. Маркетинговая технология позволяет эффективно воздействовать на целевую аудиторию, поддерживать имидж торговой марки. Как найти блогеров, кому подойдет реклама у них и какие существуют рекламные форматы — читайте в статье.

Зачем нужна реклама у блогеров

Чтобы предпринимателю продвинуть бренд на широкую аудиторию, набирает популярность реклама у блогеров. Инфлюенсеры, популярные личности, которые ведут свои страницы в соцсетях и на других публичных платформах имеют большое количество подписчиков.

К преимуществам рекламы у блогеров относят:

нативность публикаций;

широкий охват;

лояльную аудиторию;

разнообразие форматов размещения объявлений;

получение обратной связи от ЦА;

оптимальный выбор аудитории по геолокации;

партнерское сотрудничество;

широкую линейку цен у инфлюенсеров;

подбор автора по характеристикам ЦА.

Рекламу у блогера заказывают, чтобы:

повысить объем продаж;

проинформировать ЦА о выходе новинок на рынок;

получить обратную связь на продукцию;

сформировать имидж бренда;

выявить преимущества и недостатки продукции;

открыть новые направления сотрудничества;

протестировать новые товары и услуги.

Кому подходит реклама у блогеров

При выборе инфлюенс-маркетинга для продвижения бренда стоит учитывать особенности ниши, целевой аудитории площадки, эффективность сотрудничества, число подписчиков автора, активность пользователей и многое другое.

Для продвижения бизнеса с помощью рекламы у блогера подходят следующие продукты:

маркетплейсы,

мода и красота,

путешествия,

инфобизнес,

мероприятия,

косметология,

услуги потребителям,

фитнес,

IT-сервисы и программы,

здоровое питание,

обувь и одежда,

бытовая техника,

аксессуары для дома,

страхование и вклады,

электроприборы,

мобильные приложения,

онлайн-кинотеатры,

товары для детей,

недвижимость,

автотовары,

рестораны, доставка еды, кулинария;

Публикация рекламы в соцсетях дает хорошие результаты для продвижения товаров, ориентированных на широкую географию, большую аудиторию и импульсные покупки. Лидеры мнений не ограничиваются одним городом, это люди из разных локаций.

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Чем отличаются рынки блогеров в России и США: цены, роль и восприятие

Сотрудничество с блогерами оптимально для продвижения товаров сферы моды, красоты, оздоровления, рукоделия, шедевров кулинарии, поскольку в постах или видеоконтенте можно демонстрировать преимущества продукта. Важно размещать материалы у разных инфлюенсеров.

Это позволяет добиться следующих задач:

охватить большую аудиторию,

сформировать имидж бренда,

диверсифицировать риски финансовых вложений,

повысить количество заказов.

При заказе рекламы нужно учитывать особенности форматов контента на платформах:

Instagram*. Целевой аудиторией площадки являются преимущественно миллениалы и молодые люди. Реклама у блогеров на платформе выходит в постах, stories, reels, прямых эфирах и другом контенте. Социальная сеть отличается высокой активностью пользователей. YouTube. Платформа с широким возрастным диапазоном пользователей. На видеохостинге блогеры публикуют обзоры, рекламные ролики, документальные фильмы, интервью, проводят прямые эфиры и стримы. Площадка отличается большим сроком использования видеоконтента, возможностью подготовки детальных обзоров продукции. Telegram. Площадка характеризуется стабильным ростом аудитории, активными пользователями, широким возрастным диапазоном ЦА (от молодежи до людей среднего возраста). На платформе можно публиковать тексты, размещать видео-, фотоконтент, аудиосообщения, проводить опросы. «ВКонтакте». На платформе публикуется богатый контент — от статей, постов, видеозаписей до фотографий, опросов пользователей, прямых эфиров. Соцсеть «ВКонтакте» ориентирована преимущественно на русскоязычную аудиторию, отличается наличием таргетированной рекламы.

В списке популярных для рекламных кампаний платформ специалисты отмечают в том числе:

Pinterest,

«Дзен»,

«Одноклассники»,

TenChat.

Форматы рекламы у блогеров

К востребованным форматам рекламы у блогеров относят:

Прямые упоминания. Блогеры могут рассказать о товаре, бренде в информационных постах, сторис, reels. К особенностям этой стратегии продвижения относят небольшой срок действия публикации, наличие указания на прямую рекламу. Интеграции. По соглашению с партнерами блогер упоминает о продукте в посте, сторис, ролике в качестве рекомендации. Такую рекламу называют нативной. Публикации о бренде, компании могут быть в формате спонсорского, гостевого материала. Обзоры. Бренд предоставляет авторам контента товар для красивой распаковки, оценки преимуществ, рассказа о способах его использования, пользе. Этот формат рекламного сотрудничества подходит для презентации продукции или услуги. Коллаборации. Вариант партнерства, при котором контент создается брендом вместе с блогером. Цитаты, имя публичного лица наносят на новую линейку одежды, аксессуары. Такое сотрудничество оптимально с инфлюенсерами с креативным контентом, большой аудиторией. Амбассадорство. Компания предлагает блогеру долговременное сотрудничество. Впоследствии он становится представителем торговой марки. Амбассадор пользуется продукцией/услугами фирмы и регулярно рассказывает подписчикам о преимуществах новинок. Целевая аудитория начинает ассоциировать марку с популярным человеком. Прямые эфиры. Их проводит блогер или представитель торговой марки. В ходе интервью специалист рассказывает о характеристиках новой серии продукции, отвечает на вопросы.

Где и как найти блогера для рекламы

Публикация рекламы у инфлюенсеров требует планирования, анализа аудитории, продукта, сбора статистики и аудита потенциальных партнеров для сотрудничества.

Нужно учитывать:

особенности ЦА;

геолокацию;

совпадение по ценностям, интересам;

эффективность размещения объявлений.

Предприниматели могут найти блогеров следующими способами:

самостоятельно в сети интернет;

через агентства инфлюенс-маркетинга;

на специальных биржах.

Самостоятельный поиск блогера

Для поиска блогера требуется выбрать подходящую платформу для публикаций, изучить конкурентов. Нужно также проанализировать смежные ниши, оценить бюджет и эффективность рекламы.

Для выбора подходящих аккаунтов блогеров можно выбрать:

Поиск по геолокации. Для продвижения кафе, ресторана, предоставления спа-услуг предпринимателю интересна ЦА, посещающая заведения конкурентов. С авторами можно связаться напрямую и предложить им публикацию, упоминание в сторис или рилс за оплату. Поиск по ключевым словам. Инфлюенсера в Telegram или YouTube подбирают по целевым запросам. Для анализа рекламной кампании в сервисе используют фильтр по дате публикации. Поиск среди подписок ЦА. Для поиска требуются профили клиентов или пользователей сходной продукции. Это позволит найти блогеров с подходящей ЦА. Поиск по хештегам. В Instagram* и «ВКонтакте» в рейтинг по хештегам выходят публикации, которые набирают много лайков и комментариев. Если информация не накручена искусственно, автор может подойти для размещения рекламных объявлений, коллабораций.

Сервисы для поиска и подбора блогеров

Подобрать площадки или аккаунты блогеров можно с помощью специальных сервисов. Онлайн-инструменты позволяют оптимизировать поиск и снизить риски низкой результативности рекламы.

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К востребованным сервисам относят:

LiveDune. На площадке производятся проверка эффективности инфлюенсеров, анализ возможных накруток лайков, пользователей в аккаунтах. Сервис предоставляет тестовый период на срок 7 дней. Стоимость услуг составляет от 1,1 тыс. рублей в месяц. Сервис подходит для управления соцсетями бренда, оптимизации SMM-стратегии. В LiveDune предусмотрен сбор статистики по рекламе у блогеров. Доступны анализ эффективности публикаций, заказ услуг автопостинга для бренда — планирование и размещение stories и постов. LabelUp. В сервисе можно собирать данные о блогерах на платформах «ВКонтакте» и YouTube. Инструмент позволяет оценивать аккаунты по геолокации, количеству лайков, просмотров и другим параметрам. Доступен заказ разработки маркетинговой стратегии для бренда, компании. Telega.in и Telemetr.me. Сервисы предназначены для оценки работы Telegram-каналов. Доступны настройки анализа эффективности, роста подписчиков, просмотра публикаций, активности аудитории. TrendHero. Инструмент рекомендован для поиска и оценки работы блогеров в Instagram*. При регистрации заказчики могут бесплатно проверить аккаунт с количеством подписчиков до 10 тыс. Тестовый период предоставляется на 14 дней.

Биржи для закупки рекламы у блогеров

Заказать рекламу у блогеров можно на специальных биржах. Они предлагают инструменты для подбора инфлюенсеров, выстраивают коммуникации для запуска маркетинговых кампаний и контролируют выполнение условий договора.

Getblogger

На бирже собраны данные по блогерам согласно статистике «Яндекса». В базе данных больше 32 тыс. инфлюенсеров, владельцев каналов различных соцсетей и видеохостингов.

На бирже можно:

проанализировать аудиторию;

оценить стоимость рекламного объявления;

подобрать инфлюенсеров на основе географии, возраста, пола, бюджетов, интересов;

настроить CRM для оптимизации общения с блогерами, планирования публикаций;

найти контент по ключевым словам.

А также:

собрать аналитику эффективности публикаций;

получить автоматизированную оценку качества креативов и каталог шаблонов.

EpicStars

На бирже сформирована база из более чем 36 тыс. инфлюенсеров. С помощью сервиса можно запустить маркетинговую кампанию и заказать рекламу у блогеров в социальных сетях. EpicStars предлагает несколько тарифов для клиентов, услуги по подбору лидеров мнений, заключению договора, выбору формата рекламы, размещению контента.

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Биржа предоставляет клиентам возможность:

подобрать авторов по географии, теме, характеристикам целевой аудитории;

собрать расширенную статистику по просмотрам рекламы;

отфильтровать блогеров по отзывам;

проверить выполненные контракты;

проанализировать число публикаций на каналах или аккаунтах.

Insense

На бирже собрана база из более чем 13 тыс. блогеров. Рекламодателю требуется сформировать техническое задание с рассказом о продукте или бизнесе, целях кампании, требованиях к контенту, инфлюенсеру, ЦА, стоимости. После прохождения модерации ТЗ на бирже переходят подходящим авторам, которые могут откликнуться на объявление и предложить сотрудничество заказчику.

За счет упрощенного алгоритма взаимодействия между сторонами опубликовать рекламу у блогеров клиент может уже спустя 3-5 дней после запуска маркетинговой кампании. Биржа предоставляет возможность заказать таргетинг за дополнительную плату. Преимущество сервиса — в модерации авторов, проверенном алгоритме запуска рекламных кампаний.

Из недостатков можно выделить, что компания принимает оплату в долларах США. В условиях ограничений оплатить подписку у российских пользователей не получится.

Агентства инфлюенс-маркетинга

Комплексные услуги по разработке и реализации рекламной кампании в соцсетях предлагают агентства инфлюенс-маркетинга. Они используют инновационные технологии анализа блогеров.

В списке услуг агентств:

выбор релевантных авторов из базы;

подготовка эффективной стратегии продвижения;

выбор оптимальных форматов для рекламы;

согласование ценообразования;

коммуникация с авторами от имени заказчика;

сбор аналитики;

подведение итогов рекламной кампании.

В списке востребованных в России агентств:

HeadShot,

Wave,

Frogz,

Ingate Group,

Panda Ads,

Make All Perfect,

Asap Digital,

Perfluence и многие другие.

Сервисы для анализа блогеров

Для анализа эффективности работы блогеров необходим комплекс инструментов:

Google Analytics,

TrendHero,

LiveDune,

Yoloco.

При проверке важно оценить качество контента, регулярность выхода публикаций, количество комментариев и лайков, содержание отзывов.

При анализе в том числе требуются следующие метрики:

ER (показатель вовлеченности);

динамика повышения количества подписчиков канала;

охват постов;

процент настоящих подписчиков;

цена рекламных размещений;

геолокация ЦА.

Как заказать рекламу у блогера

Для этого нужно:

проанализировать целевую аудиторию;

оценить характеристики продукта;

выбрать подходящие площадки в соцсетях;

составить список подходящих инфлюенсеров и провести их оценку.

На следующем этапе требуется:

сформировать предложение о сотрудничестве;

согласовать условия размещения рекламы;

подготовить и отправить техническое задание;

подписать договор;

отправить образцы продукции для обзора;

согласовать даты выхода публикаций;

собрать данные для первичной аналитики;

запросить статистику, оценить рост продаж.

Варианты оплаты и стоимость

Тарифы на рекламу у блогеров отличаются в зависимости от:

количества подписчиков,

формата подачи контента,

активности аудитории,

особенностей направления.

Наиболее востребованы следующие варианты оплаты услуг инфлюенсера:

Фиксированный. Фирма перечисляет блогеру деньги за рекламу. Бартер. Рекламодатель рассчитывается продуктом или услугой. Партнерство. Блогер рассказывает о товаре бренда. В рилсе или сторис он прикрепляет ссылку на сайт для заказа продукции. Инфлюенсер может получать процент от каждой покупки, сделки.

Стоимость рекламы у блогеров зависит от числа подписчиков. На 2025 год следующая статистика:

Инфлюенсеры с аудиторией 1-10 тыс. от 1-5 тыс. рублей. Блогеры с числом подписчиков 10-50 тыс.: около 5-15 тыс. рублей. Инфлюенсеры с аудиторией до 500 тыс. человек: до 200 тыс. рублей. Блогеры-миллионники с аккаунтами до 500-1 млн подписчиков: до 1 млн рублей.

Мега-инфлюенсеры и селебрити, имеющие около 1-5 млн подписчиков, запрашивают за рекламную интеграцию от 1 млн рублей. Часто это популярные музыканты, спортсмены, актеры и другие медийные персоны.

Как заключить договор

Для сотрудничества с блогером нужно составить договор с указанием обязательств сторон, условий сотрудничества, действий при их неисполнении, правил при форс-мажорах, а также формы оплаты и суммы вознаграждения.

Документ используют как доказательство в судебных спорах при некачественно выполненной работе, сбоях в выходе объявлений. Договор можно заключить в электронном формате, если блогер находится за рубежом или в другом регионе страны.

Как составить ТЗ

В техническом задании должны быть:

описание товара/услуги;

цель рекламного объявления;

адреса страниц, на которые должен идти трафик;

термины, названия услуг, товаров;

форматы публикации рекламы;

требования к оформлению постов, рилс, сторис;

послание для целевой аудитории;

объем текста;

время и дата выхода публикации или цикла постов и пр.

В соглашении можно прописать дополнительные требования, в том числе правила использования промокодов и скидок.

Как измерить эффективность

После публикации рекламы у блогера важно оценить стратегию продвижения. Нужно проанализировать достижение поставленных задач, отдачу бизнеса, рост продаж и другие показатели.

К основным метрикам для оценки рекламы в соцсетях относят:

охват пользователей;

активность аудитории (лайки, репосты, комментарии);

количество кликов;

рост подписчиков на платформах бренда;

число скачиваний приложений, промокодов;

количество регистраций, заявок на продукт.

Для отслеживания конверсии рекламодателям нужны UTM-метки, которые позволяют контролировать поступление трафика в системах «Яндекс.Метрика» и Google Analytics. Применение пикселей ретаргетинга помогает проверять действия пользователей после перехода на портал компании. Обработка сведений с помощью CRM-системы — анализировать рост продаж после запуска маркетинговой кампании.

*Meta и принадлежащие ей Instagram и Facebook признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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