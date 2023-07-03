Бизнес-патриоты предложили штрафовать блогеров за рекламу товаров из недружественных стран

Ассоциация развития бизнес-патриотизма «Аванти» предложила штрафовать российских блогеров за рекламу товаров и услуг из недружественных стран. За систематическое нарушение запрета предлагается вносить их в реестр иноагентов.

В организации считают, что ответственность за невыполнение данных мер «должна быть соразмерна рекламе запрещенных товаров и составлять, согласно части 7 статьи 14.3. КоАП РФ, от 500 тыс. до 3 млн рублей», пишут РИА Новости.

Глава ассоциации Рахман Янсуков добавил, что российская продукция часто остается в тени зарубежных аналогов из-за насыщенности рекламных потоков, призывающих к покупке импорта.

Госдума в июне 2023 года одобрила введение штрафов за несоблюдение закона о маркировке интернет-рекламы. Парламентарии приняли соответствующий законопроект в третьем чтении.

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что доля серого рынка рекламы после ввода штрафов должна снизиться на 30-40%, но при этом окончательно санкции проблему не решат: любые недобросовестные игроки на рынке найдут способ обойти какую-либо из блокировок. К тому же могут пострадать и небольшие участники рынка.

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