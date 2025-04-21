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Доменная зона .ru стала лидером среди российских пиратских ресурсов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Доменная зона .ru становится наиболее привлекательной для российских пиратов, фиксируя наибольшее количество регистраций новых нелегальных сайтов. По данным исследования F6 (бывшая F.A.С.С.T., Group-IB), здесь зарегистрировано 22,8% пиратских ресурсов, тогда как в доменной зоне .com — только 12,7%, а .online составляет 10,8%, пишет «Коммерсантъ».

Доменная зона .ru стала лидером среди российских пиратских ресурсов
  1. Новости

Доминанты среди CDN. Анализируя 1,4 тыс. пиратских сайтов, F6 создала рейтинг самых распространенных сетей доставки и кэширования контента (CDN) среди российских пиратов. Лидером стала сеть Alloha, используемая 61% администраторов нелегальных ресурсов, за ней следуют Rewall (42%) и Lumex (11%). Примечательно, что большинство ресурсов CDN размещаются на серверах за рубежом, что усложняет их блокировку.

Вопросы контроля и блокировки. Роскомнадзор активно работает над ограничением доступа к пиратским сайтам, с 2013 года заблокировав более 4 млн ссылок. Кроме того, ведомство принимает меры против доменов пиратских CDN-сервисов, рассказал его представитель. Однако пиратские видеосервисы продолжают набирать популярность; их доходы в прошлом году увеличились на 32%, достигнув 4,5 млрд рублей. Блокировка контента также выросла: за 2024 год было заблокировано 12,5 млн единиц нелегального контента, на 42,2% больше, чем в 2023 году.

  • В прошлом году аналитики компании сообщали, что число пиратских ресурсов с русскоязычным видеоконтентом растет опережающими темпами. Так, в январе-июне было обнаружено более 60 тыс. новых доменов, а за весь 2023 год — 80 тыс.

Фото на обложке: MyImages - Micha / Shutterstock / FOTODOM

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