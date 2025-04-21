Доменная зона .ru стала лидером среди российских пиратских ресурсов
Доменная зона .ru становится наиболее привлекательной для российских пиратов, фиксируя наибольшее количество регистраций новых нелегальных сайтов. По данным исследования F6 (бывшая F.A.С.С.T., Group-IB), здесь зарегистрировано 22,8% пиратских ресурсов, тогда как в доменной зоне .com — только 12,7%, а .online составляет 10,8%, пишет «Коммерсантъ».
- Новости
Доминанты среди CDN. Анализируя 1,4 тыс. пиратских сайтов, F6 создала рейтинг самых распространенных сетей доставки и кэширования контента (CDN) среди российских пиратов. Лидером стала сеть Alloha, используемая 61% администраторов нелегальных ресурсов, за ней следуют Rewall (42%) и Lumex (11%). Примечательно, что большинство ресурсов CDN размещаются на серверах за рубежом, что усложняет их блокировку.
Вопросы контроля и блокировки. Роскомнадзор активно работает над ограничением доступа к пиратским сайтам, с 2013 года заблокировав более 4 млн ссылок. Кроме того, ведомство принимает меры против доменов пиратских CDN-сервисов, рассказал его представитель. Однако пиратские видеосервисы продолжают набирать популярность; их доходы в прошлом году увеличились на 32%, достигнув 4,5 млрд рублей. Блокировка контента также выросла: за 2024 год было заблокировано 12,5 млн единиц нелегального контента, на 42,2% больше, чем в 2023 году.
- В прошлом году аналитики компании сообщали, что число пиратских ресурсов с русскоязычным видеоконтентом растет опережающими темпами. Так, в январе-июне было обнаружено более 60 тыс. новых доменов, а за весь 2023 год — 80 тыс.
Фото на обложке: MyImages - Micha / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
«Флакон» и экс-учредитель «Кухни на районе» вложили 100 млн рублей в запуск франшизы модели креативного кластера
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 Российские власти заблокировали порядка 34 тыс. материалов противоправного контента в 2024 году Доступ к материалам был ограничен по инициативе Росмолодежи 11 апреля 16:34
- 2 «Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии» Сумма сделки не раскрывается 09 апреля 16:56
- 3 В Петербурге обсудят, как медиа и бизнес зарабатывают на контенте в эпоху ИИ 3-4 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Вместе Медиа. Контент» 27 марта 13:00
- 4 «МТС Медиа» и создатель «Смешариков» будут выпускать детский контент Партнеры будут создавать анимацию, книги и игры 20 марта 17:57