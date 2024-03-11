Основатель IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко покинул пост генерального директора, который он занимал с момента основании проекта, обратил внимание RB.RU.

По данным системы «Контур.Фокус», с 7 марта новым CEO официально стал Юрий Юрьев.

В пресс-службе «Эвотора» RB.RU сообщили, что Юрьев занимает пост гендиректора с февраля. «Юрий Юрьев работает в "Эвоторе" с момента основания компании в 2016 году, с 2019 года — заместителем генерального директора, операционным директором», — пояснил представитель компании.

Причины перестановок в компании не уточнили.

Андрей Романенко занимал пост генерального директора «Эвотор» с момента основания в 2016 году (при этом юрлицо ООО «Эвотор» было учреждено еще в 2015 году и до августа 2016 года его возглавлял Дмитрий Шустерняк).

Романенко также является основателем и экс-совладелецем Qiwi, основателем b2b-маркетплейса «на_полке». Входит в число соинвесторов венчурных фондов AddVenture и Run Capital.

«Эвотор» предоставляет решения для малого, среднего и крупного торгового бизнеса, занимается производством «умных» касс. Самые ранние владельца компании — Сбербанк, Андрей Романенко и «Атол».

Выручка ООО «Эвотор» по итогам 2022 года (последние доступные данные на момент выхода материала) составила 6,9 млрд рублей против 3,8 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль — 816,7 млн рублей против чистого убытка в 66 млн рублей в 2021 году.

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