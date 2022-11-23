В ноябре 2023 года стартуют онлайн-продажи российского алкоголя

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года. Об этом сказано в законопроекте правительства, с которым ознакомились «Известия».
Напитки можо будет заказать на сайте «Почты России», при этом доставка не будет быстрой: компания начанет развозить продукцию только спустя сутки после подтверждения заказа.
Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.
В Минпромторге поддержали легальные продажи алкоголя дистанционным способом. В Минфине думают, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Против выступили специалисты Минздрава. Так как сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, опасаются в министерстве.
Минпромторг предложил начать в этом году эксперимент по маркировке еды, крепкого алкоголя и электроники. Представители рынка считают, что введение маркировки не совсем своевременная мера. Компании опасаются огромных издержек для своих отраслей. Новые меры могут навредить как производителям, так и потребителям, так как из-за них могут вырасти цены, например, на рыбную продукцию, минимум на 10-20%.
Национальная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2018 года для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Система уже стала обязательной для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции, некоторых детских товаров и ряда других категорий.
Фото на обложке: Unsplash
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