Власти предложили маркировать еду, алкоголь и электронику

Минпромторг предложил начать в этом году эксперимент по маркировке консервов, рыбной продукции, газировки, соков, крепкого алкоголя, детских товаров, электроники и корма для животных.

Маркировка единственный цифровой инструмент контроля за рынком на фоне параллельного импорта, смягчения требований в сфере технического регулирования и моратория на проведение проверок в рамках госконтроля, передают «Ведомости».

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов сказал, что организация готова к проведению эксперимента. Проект запустят на добровольных началах, он не повлечет финансовых затрат для участников.

Представители рынка считают, что введение маркировки не совсем своевременная мера. Компании опасаются огромных издержек для своих отраслей. Новые меры могут навредить как производителям, так и потребителям, так как из-за них могут вырасти цены, например, на рыбную продукцию, минимум на 10-20%.

У алкогольной продукции уже имеется маркировка в рамках ЕГАИС, а дополнительные виды маркировки ничем не оправданы и абсолютно неприемлемы, считает глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) и вице-президент холдинга «Русский стандарт» Игорь Косарев.

Производители светотехники считают маркировку мерой поддержки отрасли: несмотря на некоторое повышение цен из-за расходов на нее .

Национальная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2018 года для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Система уже стала обязательной для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции, некоторых детских товаров и ряда других категорий.

Минпромторг в марте попросил кабмин отложить сроки введения маркировки воды и молочной продукции для фермеров, розничной торговли и ресторанов, а также упростить ее введение для этих категорий.

Сроки введения обязательства фиксировать продажу маркированной молочной продукции для розницы предлагается пернести с 31 марта на 1 сентября 2022 года, а упакованной воды — с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года. В ЦРПТ тогда отметили, что изменения по срокам введения маркировки молочной продукции и воды для ритейла, ресторанов и фермеров призваны снизить нагрузку в текущей экономической ситуации. Оператор рассчитывает, что меры приняты в полном объеме и позволят бизнесу более комфортно войти в маркировку. Фото на обложке: Vicky Gosselin / Shutterstock