«Вымпелком» купил долю в белорусском образовательном стартапе для бизнеса

Основанная в 2016 году Knomary создает продукты для автоматизации L&D-процессов. Компания имеет собственную платформу LMS — облачную систему для онлайн-обучения сотрудников малого и среднего бизнеса. В числе потребителей решений Knomary — «Ростелеком», «Вкусно — и точка», РЖД, «Авито», «Норникель» и еще ряд российских организаций.

В «Вымпелкоме» приобретение доли объяснили необходимостью заменить некоторые функции, которые выполнял немецкий производитель ПО SAP, покинувший Россию. По словам представителя компании, «Вымпелком» предоставит специалистам Knomary доступ к своей библиотеке курсов и возможность разворачивать решения в beeline cloud. Ожидается также, что в рамках совместной работы компании представят новую библиотеку.

Данная сделка отвечает запросам «Вымпелкома» по созданию «ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые быстрорастущие бизнесы», отмечает вице-президент компании по корпоративному развитию, слиянию и поглощению Ренат Насретдинов.

В Knomary, в свою очередь, видят в сделке возможность ускорить разработку и выпуск новых модулей, а также способствовать импортозамещению.

«Это серьезный опыт, который мы сможем использовать для разработки и улучшения наших будущих продуктов. Мы убеждены, что синергия между нашими компаниями приведет к появлению лидера L&D-сегмента в России», — рассказал сооснователь стартапа Евгений Селевич.



В конце ноября нидерландский холдинг Veon подписал соглашение о продаже «Вымпелкома» его российским топ-менеджерам за 130 млрд рублей.