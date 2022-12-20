«Вымпелком» купил долю в белорусском образовательном стартапе для бизнеса

«Вымпелком» (бренд «Билайн») вложился в белорусский стартап Knomary, специализирующийся на решениях для дистанционного образования в корпоративном секторе, рассказали РБК представители компании. «Вымпелком» приобрел в Knomary миноритарную долю, ее точный размер, как и сумма сделки, не раскрываются.
Основанная в 2016 году Knomary создает продукты для автоматизации L&D-процессов. Компания имеет собственную платформу LMS — облачную систему для онлайн-обучения сотрудников малого и среднего бизнеса. В числе потребителей решений Knomary — «Ростелеком», «Вкусно — и точка», РЖД, «Авито», «Норникель» и еще ряд российских организаций.
В «Вымпелкоме» приобретение доли объяснили необходимостью заменить некоторые функции, которые выполнял немецкий производитель ПО SAP, покинувший Россию. По словам представителя компании, «Вымпелком» предоставит специалистам Knomary доступ к своей библиотеке курсов и возможность разворачивать решения в beeline cloud. Ожидается также, что в рамках совместной работы компании представят новую библиотеку.
Данная сделка отвечает запросам «Вымпелкома» по созданию «ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые быстрорастущие бизнесы», отмечает вице-президент компании по корпоративному развитию, слиянию и поглощению Ренат Насретдинов.
В Knomary, в свою очередь, видят в сделке возможность ускорить разработку и выпуск новых модулей, а также способствовать импортозамещению.
«Это серьезный опыт, который мы сможем использовать для разработки и улучшения наших будущих продуктов. Мы убеждены, что синергия между нашими компаниями приведет к появлению лидера L&D-сегмента в России», — рассказал сооснователь стартапа Евгений Селевич.
В конце ноября нидерландский холдинг Veon подписал соглашение о продаже «Вымпелкома» его российским топ-менеджерам за 130 млрд рублей.
Фото на обложке: TippaPatt /
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