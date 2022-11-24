Veon продал «Вымпелком» российскому менеджменту

Нидерландский холдинг Veon подписал соглашение по продаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн») его российским топ-менеджерам, говорится на сайте компании. По условиям сделки, холдинг получит 130 млрд рублей от продажи. Процедуру планируется завершить к 1 июня 2023 года.
Ранее Veon сообщил о намерении выйти из актива в связи с нестабильной геополитической обстановкой. Ряд ограничений, связанных с иностранным происхождением компании, негативно влияет на позиции «Билайн» по сравнению с другими операторами, пояснили тогда в холдинге.
«Veon будет стремиться к тому, чтобы сделка прошла максимально гладко для всех сотрудников и клиентов в России, без снижения качества предоставляемых услуг», — отметил генеральный директор холдинга Каан Терзиоглу.
Источники РБК сообщали ранее, что компании может перейти долг Veon в размере $8,2 млрд.
Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Почти половина акций холдинга (47,9%) принадлежат группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана.
Фото на обложке: Unsplash
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