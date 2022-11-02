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Нидерландский Veon решил продать российский «Вымпелком»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Нидерландский холдинг Veon объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Сейчас компания изучает варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных. RB.RU направил запросы в «Вымпелком».

Нидерландский Veon решил продать российский «Вымпелком»

В пресс-службе «Билайна» RB.RU подтвердили намерение холдинга выйти из актива. Иностранное происхождение акционера наложило на оператора множество ограничений в текущей политической ситуации. Из-за этого «Билайн» находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка, отметили представители. 

В июне Veon по итогам первого квартала отчитался об обесценении российского бизнеса в размере $449 млн. В начале февраля Veon заявил о желании сменить регистрацию с Бермудских островов на Великобританию, но в апреле приостановил этот процесс.

В августе компания сообщила о рисках остановиться в развитии из-за санкций, которые привели к сложностям с поставками оборудования в Россию. Если санкции останутся в силе, развитие сети заморозят. Оператоор объяснил риски трудностями с поставками оборудования в Россию, которые возникли из-за санкций, анонсированных США в отношении технологического сектора. Санкции приведут к сокращению импорта высокотехнологичной продукции в Россию в два раза, приводили оценку в Белом Доме.

Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Крупнейшим акционером холдинга является группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана — ей принадлежит 47,9% акций компании.

Фото на обложке: Unsplash

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