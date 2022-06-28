Холдинг Veon, который владеет мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), по итогам первого квартала отчитался об обесценении российского бизнеса в размере $449 млн. Об этом сообщается в отчете предприятия.

Владелец «Вымпелкома» заявил об обесценении бизнеса в России в размере $450 млн