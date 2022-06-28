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Владелец «Вымпелкома» заявил об обесценении бизнеса в России в размере $450 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Холдинг Veon, который владеет мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), по итогам первого квартала отчитался об обесценении российского бизнеса в размере $449 млн. Об этом сообщается в отчете предприятия.

Владелец «Вымпелкома» заявил об обесценении бизнеса в России в размере $450 млн

«Это в первую очередь вызвано более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет использоваться для будущих денежных потоков, связанных с нашей деятельностью в России», — объяснила компания. 

В начале февраля Veon заявил о желании сменить регистрацию с Бермудских островов на Великобританию, но в апреле приостановил этот процесс.

Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Крупнейшим акционером холдинга является группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана — ей принадлежит 47,9% акций компании. 

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

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