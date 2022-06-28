Владелец «Вымпелкома» заявил об обесценении бизнеса в России в размере $450 млн

Холдинг Veon, который владеет мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), по итогам первого квартала отчитался об обесценении российского бизнеса в размере $449 млн. Об этом сообщается в отчете предприятия.
«Это в первую очередь вызвано более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет использоваться для будущих денежных потоков, связанных с нашей деятельностью в России», — объяснила компания.
В начале февраля Veon заявил о желании сменить регистрацию с Бермудских островов на Великобританию, но в апреле приостановил этот процесс.
Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Крупнейшим акционером холдинга является группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана — ей принадлежит 47,9% акций компании.
Фото на обложке: Wirestock Creators /
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