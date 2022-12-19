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Российский фондовый рынок по итогам года показал худшие в мире результаты — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский фондовый рынок по итогам года показал худшие в мире результаты. По оценке Bloomberg, акции российских компаний подешевели в 2022 году больше других.

Российский фондовый рынок по итогам года показал худшие в мире результаты — Bloomberg

Фондовый рынок России в 2022 году упал сильнее, чем рынки других стран мира, пишет Bloomberg. Деноминированный в долларах США индекс РТС за год снизился на 34,9%. Индекс Московской биржи обвалился на 44%, что при текущих обстоятельствах делает это падение сильнейшим со времен финансового кризиса 2008 года, уточняет издание.

После признания независимости ДНР, ЛНР и начала военной операции на Украине российский фондовый рынок упал за короткое время на 40-50%. Из-за резко возросшей волатильности Банк России остановил торги ценными бумагами и восстановил их только через месяц. Акции многих компаний к настоящему времени так и не отыграли падение и торгуются по ценам в два раза дешевле, чем было в конце 2021 года.

Самую высокую доходность в 2022 году показал фондовый рынок Турции. Ключевой индекс рынка вырос с начала года на 80% в долларах США. Инвесторы в Турции вкладывают деньги в акции, стремясь защитить их на фоне растущей инфляции, которая сопоставима с уровнем роста рынка – в октябре она достигла 83%.

Фото на обложке: Maxim Hopman / Unsplash

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