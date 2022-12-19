За сбор и утечку биометрических данных могут ввести уголовную ответственность

Из законопроекта о единой биометрической системе (ЕБС) исключены все неопределенности и неточности толкования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ноябре дума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому кредитные организации могут отправлять биометрические данные своих клиентов в ЕБС без их предварительного согласия. Банки, в свою очередь, раскритиковали предложения парламентариев и попросили изменить некоторые его положения. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо, в котором было предложено запретить передачу биометрических данных без разрешения пользователя.

Володин в своем telegram-канале сообщил, что в документ внесены существенные изменения. В частности, он предусматривает:

запрет на хранение геномной информации

ограничение перечня биометрических данных (только лицо и голос)

запрет на принуждение к сдаче биометрических данных

запрет на отказ в оказании услуг (коммерческих и государственных) тем, кто не хочет сдавать биометрию

прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия

возможность контролировать использование биометрии через «Госуслуги»

запрет на использование биометрических данных детей без согласия родителей

запрет на использование и хранение биометрии в базах данных, находящихся не на территории РФ

Володин разъяснил, что документ призван обеспечить защиту сведений о гражданах и остановить их распространение коммерческими организациями. По его словам, следующим шагом станет введение уголовной ответственности за принудительный сбор или утечку таких данных. Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится 20 декабря.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в Госдуму с просьбой провести слушания по законопроекту, поскольку документ, как считают в СПЧ, может нарушить некоторые права граждан.

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