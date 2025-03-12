Володин поручил Госдуме изучить предложения СК по регулированию электросамокатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов, говорится на портале Госдумы. Ранее глава СК Александр Бастрыкин обратился к Володину с соответствующей просьбой.
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Володин отметил, что для обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) «необходим комплексный подход», также нужно учитывать уже рассматриваемые в Госдуме инициативы. Политик считает нужным обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, включая пешеходов, водителей автомобилей и пользователей СИМ.
Рост числа ДТП. По словам Бастрыкина, на которые ссылаются в Госдуме, число ДТП с участием СИМ значительно выросло, как и количество погибших и пострадавших в них россиян, включая детей. За первую половину 2024 года погибли три ребенка, а 354 пострадали. Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения, уточнили в Госдуме.
Там добавили, что большинство СИМ имеют характеристики механических транспортных средств, но к ним не относятся. «Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди», — сказано в сообщении.
- Накануне «Интерфакс» сообщил о планах Минтранса внести изменения в ПДД, которые приравняют пользователей СИМ к водителям транспортных средств. Документ также ужесточает правила езды на самокатах, в частности, планируется ограничить их скорость движения при сближении с пешеходами до 10 км/ч.
Фото на обложке: foto_shabrova / Shutterstock / FOTODOM
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