Володин поручил Госдуме изучить предложения СК по регулированию электросамокатов

Володин отметил, что для обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) «необходим комплексный подход», также нужно учитывать уже рассматриваемые в Госдуме инициативы. Политик считает нужным обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, включая пешеходов, водителей автомобилей и пользователей СИМ.

Рост числа ДТП. По словам Бастрыкина, на которые ссылаются в Госдуме, число ДТП с участием СИМ значительно выросло, как и количество погибших и пострадавших в них россиян, включая детей. За первую половину 2024 года погибли три ребенка, а 354 пострадали. Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения, уточнили в Госдуме.

Там добавили, что большинство СИМ имеют характеристики механических транспортных средств, но к ним не относятся. «Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди», — сказано в сообщении.

Накануне «Интерфакс» сообщил о планах Минтранса внести изменения в ПДД, которые приравняют пользователей СИМ к водителям транспортных средств. Документ также ужесточает правила езды на самокатах, в частности, планируется ограничить их скорость движения при сближении с пешеходами до 10 км/ч.

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