Госдума будет учитывать позицию РПЦ в регулировании сферы ИИ — Володин

Госдума будет учитывать позицию патриарха Кирилла при разработке законодательства в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Патриарх подчеркнул, с одной стороны, роль искусственного интеллекта в развитии новых технологий, возможностей для человека, которые открываются, но при этом и опасностей, которые также могут возникнуть», — отметил депутат, выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч.

По мнению Володина, опасностей при разработке искусственного интеллекта можно избежать только если «государство возьмет под контроль искусственный интеллект». Председатель Госдумы заверил, что депутаты будут «постоянно вспоминать» предложения РПЦ при рассмотрении законодательных инициатив.

Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости поставить сферу искусственного интеллекта под «очень жесткий контроль государства», чтобы «не проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию».

По мнению главы РПЦ, развитие искусственного интеллекта создает риск утраты интеллектуальных и творческих навыков человека. «В священном писании сказано, что в конце человеческой цивилизации придет антихрист, личность, которая будет <...> противостоять всему тому, что принес Бог в жизнь человеческой цивилизации.<...> Неизвестно, какая может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», — предупредил патриарх.

Он также призвал рассмотреть вопрос о регулировании дипфейков, которые «уже сегодня наносят большой ущерб обществу, затрудняют расследование преступлений, создают угрозу национальной безопасности». Совершенствование этих технологий приведет к тому, что подделки заполнят существенную часть медиапространства, из-за чего «станет невозможным отличить правду от лжи», отметил глава РПЦ.