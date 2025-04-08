Володин поручил разобраться с применением пальмового масла в производстве пищи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 7 апреля поручил комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Володин поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве, в том числе детского питания. В профильном комитете встретили поручение без особого энтузиазма, но выполнять придется», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Володин поставил главе аграрного комитета Владимиру Кашину задачу проработать ужесточение норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания. Особенное внимание он поручил уделить детскому питанию.

Госдума в последние годы ужесточила регулирование использования пальмового масла. В 2019 году нижняя палата парламента отменила льготу по НДС для продуктов с пальмовым маслом. Сс тех пор оно облагается по ставке 20%, тогда как для большинства продуктов ставка равняется 10%.

Ранее гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сообщил Shopper’s, что производители молочных продуктов стали чаще заменять молочные жиры на растительные. Чаще всего молочное сырье заменяют пальмовым маслом, причем производители не отражают это на упаковке, говорил гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев. По его словам, растительный жир стоит в 10 раз дешевле молочного, что сильно снижает себестоимость продуктов.

Фото на обложке: Extarz / Shutterstock / FOTODOM