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Зарубежные производители российских процессоров отказались исполнять заказы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Зарубежные производители российских процессоров отказались исполнять заказы. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, компании не отгружают уже выпущенные чипы, и это напрямую сказалось на объеме поставленной на рынок отечественной продукции.

Зарубежные производители российских процессоров отказались исполнять заказы

Отечественные процессоры «Эльбрус» и «Байкал» из-за отсутствия в России подходящих для их производства предприятий собирают за рубежом. Иностранные производители российских процессоров в 2022 году отказались исполнять заказы, в частности отгружать уже выпущенные процессоры, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Шадаев отметил, что в 2022 году на процессорах российского производства было выпущено 15 тысяч компьютеров и 8 тысяч серверов. Если бы иностранные производители процессоров исполняли заказы, то этот объем мог быть больше, подчеркнул глава Минцифры.

Российские производители процессоров «Байкал» и «Эльбрус» находятся под санкциями. США внесли их в так называемый «стоп-лист», подразумевающий блокировку активов и запрет на проведение сделок. Евросоюз ввел санкции против этих компаний в рамках последнего, девятого пакета, детали которого опубликовал 16 декабря.

Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash

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