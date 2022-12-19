Сочинения российских школьников начнет проверять нейросеть

Сочинения российских школьников будет проверять нейронная сеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Отмечается, что пилотный проект, в рамках которого искусственный интеллект будет искать ошибки в сочинениях по русскому языку, литературе и обществознанию, запустят в феврале 2023 года.
Утверждается, что нейросеть выявляет неточности в работах учеников более эффективно, чем экспертные преподаватели. Разработанная программа умеет определять как орфографические ошибки, так и смысловые. В НТИ подчеркивают, что использование нейросети сэкономит учителям до 20% времени.
Ранее на платформе Yandex Cloud запустили нейронную сеть, которая анализирует пробы воды из озера Байкал и определяет уровень микроорганизмов.
Фото на обложке: ihor1800 /
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