В Минцифры заявили, что VPN-сервисы не популярны среди россиян

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что спрос на VPN-сервисы среди граждан РФ не растет, несмотря на ограничение доступа к некоторым ресурсам в соответствии с законом о суверенном рунете.

По его словам, летом был отмечен всплеск активности среди пользователей VPN, но сейчас их доля вернулась на уровень марта-апреля. Министр назвал новость о снижающейся статистике позитивной.

«То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», — заявил Шадаев, его слова приводит агентство «Интерфакс»

Глава ведомства также напомнил, что с лета Роскомнадзор активно борется с VPN-сервисами, проводя работу по их блокировке. Значительная часть трафика сейчас проходит через специальную систему блокировки, которая выявляет нарушения законодательства, пояснил Шадаев. Министр добавил, что решения по отдельным социальным сетям, выполняются.

Ранее ведомство потребовало от ряда российских госкомпаний и кредитных организаций отчитаться об использовании VPN-сервисов. По мнению экспертов, такие данные Минцифры собирает для того, чтобы подготовиться к планирующемуся запрету VPN.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock