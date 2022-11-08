Минцифры потребовало от госкомпаний и банков отчитаться об использовании VPN

Минцифры направило в ряд госкомпаний, госкорпораций и крупных банков письмо с требованием отчитаться об использовании VPN-сервисов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо.
Ведомство просит в сжатые сроки уточнить, какими VPN-сервисами пользуются или планируют пользоваться структуры, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.
Заполнение опросного листа предполагает указание названия и типа VPN, системы, ресурса в сети и т. д., для использования которых требуется VPN, в том числе в технологических целях, а также город, регион РФ или страну использования.
Письмо Минцифры получили «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Открытие», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Совкомбанк».
В Минцифры газете заявили, что подобные исследования проходят регулярно, цель последнего — получить актуальные данные об используемых российскими компаниями протоколах, технологиях и сервисах VPN.
Представитель ведомства пояснил, что такая информация «поможет снизить санкционные риски и иметь проработанные планы, на случай если подобные сервисы решат приостановить свою работу на территории России».
Источники издания в IТ-компаниях полагают, что опрос связан с планирующейся блокировкой VPN-сервисов. Информация нужна Минцифры, чтобы не затронуть работу компаний.
Фото на обложке: Unsplash
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