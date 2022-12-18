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Российский кибератлет стал чемпионом и лучшим игроком турнира по CS:GO на $1 млн

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Команда немецкой киберспортивной организации G2 Esports по Counter Strike: Global Offensive одержала победу в финале турнира BLAST Premier World Final 2022. Самым ценным игроком соревнований стал 17-летний россиянин Илья m0NESY Осипов.

Российский кибератлет стал чемпионом и лучшим игроком турнира по CS:GO на $1 млн

Сам турнир проходил в Абу-Даби с 14 по 18 декабря. Его призовой фонд составил $1 млн, из которых $500 тысяч достались победителям. В состязании приняли участие восемь команд, включая российскую Outsiders — она заняла 7-8 место и заработала $25 тысяч.

В гранд-финале немецкий коллектив встречался с командой американской организации Team Liquid. Матч проходил на картах Inferno и Mirage, G2 выиграла их со счетом 16:7 и 16:12 соответственно.

Лучшим игроком (MVP) BLAST Premier стал снайпер победившей команды m0NESY. В решающей серии игрок сделал 39 убийств при 28 смертях. Для Ильи это первая подобная награда.

В прошлом месяце российская Outsiders (ранее — Virtus.pro) выиграла IEM Rio Major 2022 в Рио-де-Жанейро и заработала за победу $500 тысяч. В финале она обыграла датский коллектив Heroic со счетом 2:0.

Фото: Unsplash

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