«Безнравственная» IKEA, иски «дочки» «Газпрома», «мясной шаттл» в Китай: главное для бизнеса 18 мая

Пока «дочка» «Газпрома» подает в суд еще на три зарубежных компании, вывод средств IKEA из РФ признают «противной основам правопорядка или нравственности». Пока Россия отправляет в Китай «мясной шаттл», акционеры Boeing утверждают своему гендиректору «золотой парашют» в $33 млн. А RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства с искренним интересом.
- «Газпром экспорт» подала иски к французской Engie, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Commodities. Суть требований и суммы не называются.
- Арбитражный суд МО признал ничтожным перевод за рубеж юрлицом IKEA ООО «Торг» 12,9 млрд рублей из-за редко применяющегося основания, а сделку — «противной основам правопорядка или нравственности» (и обязал вернуть указанную сумму в доход РФ).
- ФТС подтвердила снижение импорта машин, оборудования и транспорта в марте почти на 20% — до $21,3 млрд, что эксперты связывают с курсом рубля и сложностями в расчетах.
- Россия намерена увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан еще на 100 тыс. тонн.
- Минэкономики заявило, что займется пересмотром перечня российских моногородов, но критерии для пересмотра на разъясняет.
- Также ведомство рассматривает возможность проведения эксперимента по обезличиванию персональных данных россиян.
- Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесли на 2025 год. Изменились также сроки и объемы поставок российских самолетов МС-21 и Ил-114.
- В Китай направился российский «Мясной шаттл» — первый грузовой состав нового торгово-логистического сервиса с вагонами-рефрижераторами с продукцией «Мираторга».
- Акционеры Boeing утвердили «золотой парашют» для уходящего в отставку Дэйва Кэлхуна — $33 млн, что стало рекордом за всю историю компании и превышает даже годовой доход гендиректора за 2022 год (CNN).
- Павел Дуров анонсировал появление глобального поиска с помощью хештегов в Telegram.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Управление девайсами с помощью чавкания и 3D-печать в космосе
- 2 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
- 3 На высоте технологий
- 4 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 5 Лучшие практики обучения сотрудников от международных брендов, и чему нам стоит у них поучиться
ВОЗМОЖНОСТИ
18 мая 2024
19 мая 2024
19 мая 2024