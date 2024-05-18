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«Безнравственная» IKEA, иски «дочки» «Газпрома», «мясной шаттл» в Китай: главное для бизнеса 18 мая

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока «дочка» «Газпрома» подает в суд еще на три зарубежных компании, вывод средств IKEA из РФ признают «противной основам правопорядка или нравственности». Пока Россия отправляет в Китай «мясной шаттл», акционеры Boeing утверждают своему гендиректору «золотой парашют» в $33 млн. А RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства с искренним интересом.

«Безнравственная» IKEA, иски «дочки» «Газпрома», «мясной шаттл» в Китай: главное для бизнеса 18 мая
  • «Газпром экспорт» подала иски к французской Engie, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Commodities. Суть требований и суммы не называются. 
  • Арбитражный суд МО признал ничтожным перевод за рубеж юрлицом IKEA ООО «Торг» 12,9 млрд рублей из-за редко применяющегося основания, а сделку — «противной основам правопорядка или нравственности» (и обязал вернуть указанную сумму в доход РФ).
  • ФТС подтвердила снижение импорта машин, оборудования и транспорта в марте почти на 20% — до $21,3 млрд, что эксперты связывают с курсом рубля и сложностями в расчетах.
  • Россия намерена увеличить квоту на поставки сахара в Казахстан еще на 100 тыс. тонн.
  • Минэкономики заявило, что займется пересмотром перечня российских моногородов, но критерии для пересмотра на разъясняет.
  • Также ведомство рассматривает возможность проведения эксперимента по обезличиванию персональных данных россиян. 
  • Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесли на 2025 год. Изменились также сроки и объемы поставок российских самолетов МС-21 и Ил-114.
  • В Китай направился российский «Мясной шаттл» — первый грузовой состав нового торгово-логистического сервиса с вагонами-рефрижераторами с продукцией «Мираторга».
  • Акционеры Boeing утвердили «золотой парашют» для уходящего в отставку Дэйва Кэлхуна — $33 млн, что стало рекордом за всю историю компании и превышает даже годовой доход гендиректора за 2022 год (CNN).
  • Павел Дуров анонсировал появление глобального поиска с помощью хештегов в Telegram.

Фото на обложке: Unsplash

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