Пока «дочка» «Газпрома» подает в суд еще на три зарубежных компании, вывод средств IKEA из РФ признают «противной основам правопорядка или нравственности». Пока Россия отправляет в Китай «мясной шаттл», акционеры Boeing утверждают своему гендиректору «золотой парашют» в $33 млн. А RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства с искренним интересом.

«Безнравственная» IKEA, иски «дочки» «Газпрома», «мясной шаттл» в Китай: главное для бизнеса 18 мая