Требования к ввозу питомцев в ЕС, борьба с парфюмерным пьянством, рекордный рост фондовых рынков: главное 19 мая

Ахмед Садулаев
Россия намерена войти в пятерку мировых лидеров по ИИ, производителей духов и лосьонов из РФ обяжут бороться с парфюмерным пьянством, Евросоюз ужесточает требования к ввозу домашних питомцев из России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Требования к ввозу питомцев в ЕС, борьба с парфюмерным пьянством, рекордный рост фондовых рынков: главное 19 маяАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Причины рекордного роста фондовых рынком, как пишет Bloomberg, связаны с тем, что апрельский «откат» сменился трендом на восстановление.
- Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России: с 16 сентября необходимо будет делать тест на антитела к бешенству в аккредитованной лаборатории.
- Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов в два раза — до 728 тыс. карат.
- Правительство Японии утвердит новую стратегию цифровизации автопрома, в рамках которой местным производителям будет поставлена цель добиться 30%-й доли мирового рынка программно-определяемых автомобилей (SDV).
Россия
- По данным Минэкономразвития, Россия в ближайшее время войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам ИИ. Технологический рывок может произойти за счет исполнения нацстратегии искусственного интеллекта до 2030 года.
- В Минсельхозе заявили, что уход Chr. Hansen из РФ не приведет к дефициту кисломолочной продукции в стране.
- Родители в России, согласно исследованию, оказались недовольны удаленной работой своих детей. Негативными аспектами удаленки были названы ограничение социальных связей и замкнутость.
Бизнес
- Thunderbird представила ультратонкие (менее 28 мм) телевизоры Bluebird по цене от $640.
- Российских производителей духов и лосьонов обяжут покончить с парфюмерным пьянством. Их заставят отчитываться о доле спирта и местах производства товаров.
Фото: Unsplash
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