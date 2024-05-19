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Требования к ввозу питомцев в ЕС, борьба с парфюмерным пьянством, рекордный рост фондовых рынков: главное 19 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Россия намерена войти в пятерку мировых лидеров по ИИ, производителей духов и лосьонов из РФ обяжут бороться с парфюмерным пьянством, Евросоюз ужесточает требования к ввозу домашних питомцев из России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Требования к ввозу питомцев в ЕС, борьба с парфюмерным пьянством, рекордный рост фондовых рынков: главное 19 мая

Мир

  • Причины рекордного роста фондовых рынком, как пишет Bloomberg, связаны с тем, что апрельский «откат» сменился трендом на восстановление.
  • Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России: с 16 сентября необходимо будет делать тест на антитела к бешенству в аккредитованной лаборатории.
  • Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов в два раза — до 728 тыс. карат.
  • Правительство Японии утвердит новую стратегию цифровизации автопрома, в рамках которой местным производителям будет поставлена цель добиться 30%-й доли мирового рынка программно-определяемых автомобилей (SDV).

Россия

  • По данным Минэкономразвития, Россия в ближайшее время войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам ИИ. Технологический рывок может произойти за счет исполнения нацстратегии искусственного интеллекта до 2030 года.
  • В Минсельхозе заявили, что уход Chr. Hansen из РФ не приведет к дефициту кисломолочной продукции в стране.
  • Родители в России, согласно исследованию, оказались недовольны удаленной работой своих детей. Негативными аспектами удаленки были названы ограничение социальных связей и замкнутость.

Бизнес

  • Thunderbird представила ультратонкие (менее 28 мм) телевизоры Bluebird по цене от $640.
  • Российских производителей духов и лосьонов обяжут покончить с парфюмерным пьянством. Их заставят отчитываться о доле спирта и местах производства товаров.

Фото: Unsplash

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