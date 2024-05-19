Россия намерена войти в пятерку мировых лидеров по ИИ, производителей духов и лосьонов из РФ обяжут бороться с парфюмерным пьянством, Евросоюз ужесточает требования к ввозу домашних питомцев из России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Требования к ввозу питомцев в ЕС, борьба с парфюмерным пьянством, рекордный рост фондовых рынков: главное 19 мая