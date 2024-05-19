Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России

В Европейском союзе решили ужесточить требования, которые предъявляются ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии.

Изменения вступят в силу в 16 сентября, об этом говорится в сообщении Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы. В ведомстве заявили, что с этого дня животные должны будут проходить серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства, после чего они будут получать специальный документ.

Россию и Белоруссию там исключили из списка стран, которые эффективно выполняют антирабические требования.

«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — отметили в ведомстве.

С сентября для перемещения собак, кошек и хорьков придется делать тест на антитела к бешенству в аккредитованной лаборатории. Их перечень есть на официальном сайте Евросоюза. Сейчас же все еще достаточно подкожного микрочипа или татуировки и прививки от бешенства.

Ранее мы писали о том, что «Аэрофлот» разрешил провозить животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета.

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