Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России

В Европейском союзе решили ужесточить требования, которые предъявляются ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии.
Изменения вступят в силу в 16 сентября, об этом говорится в сообщении Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы. В ведомстве заявили, что с этого дня животные должны будут проходить серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства, после чего они будут получать специальный документ.
Россию и Белоруссию там исключили из списка стран, которые эффективно выполняют антирабические требования.
«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — отметили в ведомстве.
С сентября для перемещения собак, кошек и хорьков придется делать тест на антитела к бешенству в аккредитованной лаборатории. Их перечень есть на официальном сайте Евросоюза. Сейчас же все еще достаточно подкожного микрочипа или татуировки и прививки от бешенства.
Ранее мы писали о том, что «Аэрофлот» разрешил провозить животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета.
Фото на обложке: JacLou /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
- 2 Египет, Беларусь и Северный Кипр: что могут предложить нестандартные локации для инвестирования в недвижимость
- 3 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
- 4 «Мы годами доказывали миру, что с Беларусью можно работать. Эта репутация уходит в никуда»
- 5 «Драники, наливочки, колдуны»: почему IT идет в Беларусь
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2024
19 мая 2024
19 мая 2024