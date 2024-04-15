«Аэрофлот» разрешил провозить животных на пассажирском кресле

«Аэрофлот» разрешил провозить животных на соседнем пассажирском кресле салона, ранее авиакомпании в течение трех месяцев тестировала новую услугу. Теперь сервис стал доступен на постоянной основе на рейсах «Аэрофлота» и его «дочки» «России» под кодом SU, говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Условия перевозки животных в салоне

Пассажирам разрешается перевозить контейнер с питомцем, если он весит не больше 15 кг. Контейнер должен быть жестким или полужестким, его габариты должны позволять животному встать в полный рост и развернуться.

Максимальные габариты контейнера в классах «Эконом» и «Комфорт»: полужесткий — 50х35х32 см, жесткий — 50х35х30 см. Для класса «Бизнес»: полужесткий — 50х40х40 см, жесткий — 50х40х30 см. Сама сумка, где везут животное, должна иметь специальную ручку и петлю для надежного крепления на пассажирском сидении.

Оплата за перевоз животного на пассажирском кресле производится по тарифу взрослого пассажира.

Компания тестировала услугу в течение трех месяцев. За время эксперимента клиенты «Аэрофлота» перевезли более 900 животных, среди которых были в том числе птицы. По результатам тестов, компания увеличила габариты для перевозки животных в салоне класса «Бизнес».

Ранее 15 апреля стало известно, что компания МТС разрешила приходить в магазины уличного формата с домашними животными. Ограничений по размеру питомцев нет.

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