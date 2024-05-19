Родители в России оказались недовольны удаленной работой своих детей

Опрос сервиса SuperJob показал, что подавляющее большинство родителей не имеют ничего против места работы своих детей и довольны им. Так ответили 63% респондентов. Подробности сообщает « Газета.Ru ».

Почти каждый пятый заявил, ему важен тот факт, что работа ребенку нравится. Еще 15% опрошенных важным критерием считают стабильность компании. Перспективы карьерного роста и профессионального развития ключевым фактором назвали 12% родителей.

Лишь 2% родителей оказались довольны тем, что их дети работают дистанционно, среди минусов такой трудовой деятельности они назвали ограничение социальных связей и замкнутость.

В ходе опроса выяснилось, что 14% мужчин и 11% женщин критикуют место работы своих детей. Самая популярная причина — маленькая зарплата, а также неудобный график и высокая нагрузка.

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Фото на обложке: StockSnap / https://pixabay.com