Bloomberg назвал причины рекордного роста фондовых рынков по всему миру

Из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных максимумов, говорят аналитики издания. По данным экспертов, небывалый рост происходит из-за снижения процентных ставок, «здоровой экономики» и роста корпоративных доходов. Там заявили о восстановлении рынков России и Китая.

Апрельский откат мировых фондовых рынков, по данным агентства, длился недолго, было много желающих купить активы при их падении. Теперь даже китайские бумаги, которые испытывали трудности с момента достижения максимума в феврале 2021 года, стали восстанавливаться. Аналогичный тренд и по рынку России.

В США рост этих показателей связывают с энтузиазмом в отношении технологий искусственного интеллекта.

Европейские акции аналогично показывают рекордный рост. Причиной может быть то, что ЕЦБ вел «более миролюбивый тон», чем ФРС, и рынки облигаций ожидают, что там примут решение о снижении ставок даже раньше, чем это произойдет в США.

Золото и медь неоднократно устанавливали рекорды в 2024 году, давая толчок развитию горнодобывающего сектора Канады.

«Цены на драгоценные металлы приближаются к десятилетним максимумам, установленным всего несколько недель назад, что может поддержать канадский индекс на данный момент, хотя разворот может означать проблемы», — считают аналитики издания.

Накануне индекс Мосбиржи превысил 3,5 тыс. пунктов. Это произошло впервые с февраля 2022 года. Эксперты РБК предполагают, что на это влияет замкнутость российской финансовой системы, низкое влияние международных спекулянтов и другие факторы.

Ранее мы писали о том, что Московская биржа начала рассчитывать и публиковать новый индикатор — «Индекс МосБиржи IPO».

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