Московская биржа начала рассчитывать индекс IPO

Московская биржа начала рассчитывать и публиковать новый индикатор — «Индекс МосБиржи IPO». Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Инструмент создан для российских частных и институциональных инвесторов и будет выступать индикатором цен акций компаний, которые недавно провели первичное публичное размещение.

Индекс также может быть бенчмарком для создания биржевых паевых инвестиционных фондов, отмечает площадка. Код индекса — MIPO.

В базу расчета индекса IPO включат акции 15 компаний: Whoosh (WUSH), «Генетико» (GECO), CarMoney (CARM), «Софтлайн» (SOFL), «Группа Астра» (ASTR), Henderson (HNFG), «ЕвроТранс» (EUTR), ЮГК (UGLD), «Совкомбанк» (SVCB), «Мосгорломбард» (MGKL), «Делимобиль» (DELI), «Диасофт» (DIAS), «Кристалл» (KLVZ), «Европлан» (LEAS) и МФК «Займер» (ZAYM).

Начальное значение индекса установлено в 1000 пунктов, периодичность расчета — один раз в день, валюта — российский рубль. Ретроспективный расчет индикатора будет доступен с ноября 2021 года.

Минимальное количество акций в базе расчета индекса — 12 штук, количество ценных бумаг в индексе плавающее.

Чтобы попасть в базу расчета индекса IPO, доля акций компании в свободном обращении (free-float) должна составлять не менее 5% при капитализации не ниже 10 млрд рублей. Раз в квартал будет происходить пересмотр базы расчета индекса.

Методика расчета индекса IPO начинает действовать с 19 апреля 2024 года.

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