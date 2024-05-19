В Минсельхозе высказались о нехватке кисломолочной продукции после ухода Chr. Hansen из РФ

Российский бизнес поставщика заквасок Chr. Hansen, которым владеет датская Novonesis, был приостановлен, об этом рассказал Shopper’s. В материале журналисты сослались на информацию, полученную от представителя компании.
В российском Минсельхозе на это ответили, что на молочных предприятиях имеются достаточные запасы сырья и заквасок. Отметили в ведомстве и то, что эта продукция продолжает бесперебойно поступать в страну, а потому нехватки кисломолочной продукции не будет.
Министерство сельского хозяйства России в настоящий момент делает акцент на внутреннее производство заквасок и других компонентов. Об этом сообщают РИА Новости.
«Сейчас в России реализуется два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году», — отметили в ведомстве.
Chr. Hansen считается крупнейшим в нашей стране производителем заквасок для сыров и йогуртов. Он обеспечивал до 45% российского рынка. Деятельность будет прекращена в течение года. Доля в 35% в настоящий момент у компании Danisco. До 10% приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика» (Углич).
Ранее мы писали о том, что «Черноголовка» закрыла сделку по приобретению бизнеса детского питания Kraft Heinz в России.
Фото на обложке: ponce_photography /
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