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В Минсельхозе высказались о нехватке кисломолочной продукции после ухода Chr. Hansen из РФ

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Российский бизнес поставщика заквасок Chr. Hansen, которым владеет датская Novonesis, был приостановлен, об этом рассказал Shopper’s. В материале журналисты сослались на информацию, полученную от представителя компании.

В Минсельхозе высказались о нехватке кисломолочной продукции после ухода Chr. Hansen из РФ

В российском Минсельхозе на это ответили, что на молочных предприятиях имеются достаточные запасы сырья и заквасок. Отметили в ведомстве и то, что эта продукция продолжает бесперебойно поступать в страну, а потому нехватки кисломолочной продукции не будет.

Министерство сельского хозяйства России в настоящий момент делает акцент на внутреннее производство заквасок и других компонентов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Сейчас в России реализуется два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году», — отметили в ведомстве.

Chr. Hansen считается крупнейшим в нашей стране производителем заквасок для сыров и йогуртов. Он обеспечивал до 45% российского рынка. Деятельность будет прекращена в течение года. Доля в 35% в настоящий момент у компании Danisco. До 10% приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика» (Углич).

Ранее мы писали о том, что  «Черноголовка» закрыла сделку по приобретению бизнеса детского питания Kraft Heinz в России.

Фото на обложке: ponce_photography / https://pixabay.com/

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