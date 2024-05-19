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Россия войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам ИИ

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Искусственный интеллект в России развивается стремительно. В Минэкономразвития заявили, что наша страна оказалась на 4 месте по числу больших генеративных моделей и замыкает десятку лидеров по совокупной мощности всех суперкомпьютеров, которые используются для создания и обучения самого искусственного интеллекта (ИИ).

Россия войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам ИИ

Активная работа в этом направлении ведется с 2019 года, отметили в ведомстве. По словам замминистра экономического развития Максима Колесникова, удалось добиться значимых результатов. Он отметил, что с 2022 года уровень внедрения ИИ-технологии в отраслях вырос в 1,5 раза.

«Во многом это стало возможным благодаря тому, что у нас есть компании — лидеры в сфере ИИ, сильные кадры, быстро развивающаяся научная школа и высокий уровень базового физико-математического образования», — говорит он.

Технологический рывок может быть обеспечен за счет исполнения нацстратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, которую утвердил глава государства. 10 ключевых показателей, которые необходимо достичь к этому времени, приведут к росту ВВП в 11,2 трлн рублей из-за внедрения ИИ-технологий и продуктов на их основе. Отмечается и то, что примерно 80% работников из различных сфер экономики должны будут уметь работать с ИИ.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане при местном Минцифры создали комитет, который будет заниматься развитием искусственного интеллекта.

Фото на обложке: geralt / https://pixabay.com

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