Минэк отменил рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию

В министерстве отметили, что стандартные правила для туристов остаются в силе, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям.

Ранее о стабилизации обстановки в регионе сообщил МИД России. «Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — отметили в дипведомстве, добавив, что правоохранительные органы России и Абхазии поддерживают постоянный контакт для обеспечения безопасности туристов.

15 ноября Минэк рекомендовал российским туроператорам остановить продажу туров в Абхазию на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. 18 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы начали отменять поездки после того, как в стране начались протесты оппозиции против правительства.

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