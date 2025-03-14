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Минэк отменил рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров о приостановке продаж туров в Абхазию и объявило о возможности возобновления поездок в страну, следует из опубликованного на официальном сайте министерства заявления.
Минэк отменил рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
  1. Новости

В министерстве отметили, что стандартные правила для туристов остаются в силе, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям.

Ранее о стабилизации обстановки в регионе сообщил МИД России. «Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — отметили в дипведомстве, добавив, что правоохранительные органы России и Абхазии поддерживают постоянный контакт для обеспечения безопасности туристов.

  • 15 ноября Минэк рекомендовал российским туроператорам остановить продажу туров в Абхазию на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. 18 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы начали отменять поездки после того, как в стране начались протесты оппозиции против правительства.

Фото на обложке: Anton Kudelin / Shutterstock / FOTODOM

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