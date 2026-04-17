Подразделение Adidas в РФ заработало 2,2 млрд ₽ в 2025-м — но доход обеспечили не продажи, а проценты по вкладам

Российская компания, управляющая брендом Adidas — ООО «Адидас» — впервые за три года вышла в плюс: в прошлом году заработала 2,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». В 2024-м компания сообщала об убытке в 49,9 млн рублей. При этом компания не возобновляла продажи в России — вся прибыль получена от вкладов в банках.

Рост финансовых показателей российского подразделения компании не связан с возобновлением деятельности компании в России: Adidas сообщила о том, что покидает российский рынок, в 2022 году.

Эксперты, на которых ссылается «Коммерсант», считают, что вся прибыль была получена благодаря банковским вкладам — сейчас на депозитах компании находится около 15 млрд рублей. Согласно отчётности ООО «Адидас», в прошлом году её доходы с процентов от заёмных средств составили 2,9 млрд рублей без учёта расходов.

Выручка организации увеличилась на 20% — до 3,9 млрд рублей.

После того, как ООО «Адидас» закрыла монобрендовые точки в России, организация два года подряд работала в убыток: в 2022 году он составил 7 млрд рублей, а в 2023 — 7,9 млрд рублей.

В 2024 году выросли доходы от арендных, лицензионных, комиссионных платежей и роялти — до 3,5 млрд рублей против 900 млн рублей в 2022–2023 годах. Тогда общий убыток компании начал сокращаться и составил 49,9 млн рублей.

До 2022 года у организации были открыты 150 магазинов в России. После ухода бренда часть магазинов компании по договорам субаренды перешла к Lamoda — там открылись мультибрендовые офлайн-точки Lamoda Sport.

Несмотря на то, что Adidas покинул российский рынок, продукция компании доступна в России через мультибрендовые сети, включая Street Beat и Rendez-Vous, а также на маркетплейсах.

Например, в 2024 году на Ozon и Wildberries продажи бренда Adidas достигли 20,1 млрд рублей.

Читайте также: Аналитики рассказали о многомиллиардных продажах Adidas на российских маркетплейсах

По информации источников рынка, на которых ссылается «Коммерсант», официальная структура ООО «Адидас» в поставках не участвует. Товары поступают в Россию через альтернативные каналы, включая параллельный импорт.