Мосбиржа планирует начать торговать криптовалютой с 2027 года — платформа уже готовит необходимую инфраструктуру

Московская биржа рассчитывает начать операции с криптовалютой в начале 2027 года, сообщил РБК со ссылкой на главу наблюдательного совета площадки Сергея Швецова. Торги планируют запустить после вступления в силу закона о регулировании криптовалют. Пока биржа проводит техническую подготовку к работе с цифровыми активами.

Фьючерсы на биткоин и Ethereum торгуются на Мосбирже с 2025 года

По словам Швецова, площадка ориентируется на российских инвесторов, которые рассматривают криптовалюту как инвестиционный инструмент. По оценке Банка России, первые сделки в легальном поле могут пройти уже во втором полугодии 2026 года.

С ноября 2025 года на Московской бирже уже торгуются фьючерсы на индексы Bitcoin и Ethereum. Доступ к ним открыт только для квалифицированных инвесторов.

Правительство одобрило законопроекты о регулировании криптовалют в конце марта 2026-го

Сергей Швецов уточнил, что операции с криптовалютами запустят сразу после вступления закона в силу. Ранее он говорил, что инфраструктура для таких сделок будет готова к концу 2026 года.

Законопроект о регулировании криптовалют внесли в Госдуму 1 апреля. Базовые нормы должны заработать с 1 июля 2026 года, а полноценную инфраструктуру рынка — биржи, депозитарии и обменники — планируется сформировать к 1 июля 2027 года.

Согласно законопроекту, использование криптовалюты в качестве средства платежа в России всё ещё запрещено.

Квалифицированные инвесторы смогут покупать цифровые валюты без ограничений, а неквалифицированные — только из перечня Банка России и в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Для всех инвесторов будет обязательным прохождение тестирования на понимание механизмов работы инвестиций.

Организации смогут работать с криптовалютами только при наличии разрешения

Организации, работающие с криптовалютами — биржи, обменники и депозитарии — должны будут получить лицензии. Банки и брокеры смогут проводить операции при соблюдении дополнительных требований, сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

На рынке появятся криптообменники — зарегистрированные участники, включённые в реестр Центробанка. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Закон также регулирует майнинг. Им смогут заниматься юридические лица и ИП из реестра ФНС. Физлица смогут добывать криптовалюту без регистрации — при соблюдении лимитов энергопотребления. Все майнеры обязаны отчитываться перед налоговыми органами.