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OpenAI распустила команду по защите от искусственного интеллекта

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Уход из OpenAI главного научного сотрудника Ильи Суцкевера привел к роспуску команды, которая занималась долгосрочными рисками, связанными с развитием искусственного интеллекта. Группа, которая должна была защитить человечество от ИИ, проработала меньше года.

OpenAI распустила команду по защите от искусственного интеллекта

Как пишет CNBC со ссылкой на осведомленный источник, некоторые члены команды переводятся в другие подразделения внутри компании.

OpenAI объявила о создании команды Superalignment в июле прошлого года. В сообщении компании отмечалось, что подразделение в течение следующих четырех лет должно решить проблему управления ИИ-системами, «которые намного умнее нас».

«Но огромная сила сверхразума также может быть очень опасной и привести к лишению человечества возможностей или даже к его исчезновению», — говорилось в сообщении.

Разработчик ChatGPT планировал направить 20% имеющихся вычислительных ресурсов на работу с рисками, а возглавили команду по защите от рисков, связанных с ИИ, Илья Суцкевер и Ян Лейке.

Лейке также недавно объявил об уходе из OpenAI. Бывший топ-менеджер компании заявлял, что не разделяет взгляды руководства на приоритеты развития компании. По его мнению, OpenAI должна делать безопасность приоритетным направлением в разработке генеративного ИИ.

На этой неделе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер написал в своем X-аккаунте, что покидает компанию после десяти лет работы. Место главного научного сотрудника займет Якуб Пачоцки, который ранее был директором по научным исследованиям.

Фото: Unsplash

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