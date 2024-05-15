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Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покидает пост главного научного сотрудника компании-разработчика ChatGPT. Он проработал в компании почти десять лет.

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию

В Х Суцкевер написал, что с нетерпением ждет того, что будет дальше — проекта, который очень важен для него лично, подробнее о котором расскажет «в свое время».

Руководитель OpenAI Сэм Альтман назвал Суцкевера «одним из величайших умов» их поколения. Его место займет Якуб Пачоцки, который до этого был директором по научным исследованиям.

До OpenAI Илья Суцкевер почти три года проработал в Google. Он родился в Нижнем Новгороде, вырос в Израиле и затем эмигрировал в Канаду. 

Фото на обложке: Ilya Sutskever / X

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