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Финляндия может частично открыть границу с РФ, ЦБ ужесточит контроль за операциями с золотом: главное 20 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Финляндия может частично открыть границу с Россией, «Яндекс» технически готов начать серийное производство роботов-курьеров, Slack тайно собирал личные сообщения клиентов для обучения своих ИИ-сервисов и другие события 20 мая.

Финляндия может частично открыть границу с РФ, ЦБ ужесточит контроль за операциями с золотом: главное 20 мая

Мир

  • Правительство Финляндии может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.

Финансы

  • ЦБ планирует обязать банки усилить контроль за операциями россиян с драгметаллами. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках. 

Бизнес

  • «Яндекс» технически готов начать серийное производство роботов-курьеров, но этот вопрос будет зависеть от экономических факторов.

Сервисы и технологии

  • Корпоративный мессенджер Slack тайно собирал личные сообщения, файлы и данные клиентов для обучения своих ИИ-инструментов.

Фото на обложке: Unsplash

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