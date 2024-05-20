Финляндия может частично открыть границу с Россией, «Яндекс» технически готов начать серийное производство роботов-курьеров, Slack тайно собирал личные сообщения клиентов для обучения своих ИИ-сервисов и другие события 20 мая.

Финляндия может частично открыть границу с РФ, ЦБ ужесточит контроль за операциями с золотом: главное 20 мая