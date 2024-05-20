Финляндия может частично открыть границу с РФ, ЦБ ужесточит контроль за операциями с золотом: главное 20 мая

Карина Пардаева
Финляндия может частично открыть границу с Россией, «Яндекс» технически готов начать серийное производство роботов-курьеров, Slack тайно собирал личные сообщения клиентов для обучения своих ИИ-сервисов и другие события 20 мая.
Финляндия может частично открыть границу с РФ, ЦБ ужесточит контроль за операциями с золотом: главное 20 маяАвтор: Карина Пардаева
Мир
- Правительство Финляндии может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
Финансы
- ЦБ планирует обязать банки усилить контроль за операциями россиян с драгметаллами. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.
Бизнес
- «Яндекс» технически готов начать серийное производство роботов-курьеров, но этот вопрос будет зависеть от экономических факторов.
Сервисы и технологии
- Корпоративный мессенджер Slack тайно собирал личные сообщения, файлы и данные клиентов для обучения своих ИИ-инструментов.
Фото на обложке: Unsplash
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