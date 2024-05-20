Росздравнадзор вновь разрешил использовать медицинский ИИ-сервис Botkin.AI

Росздавнадзор разрешил снова использовать ИИ-сервис для анализа медицинских исследований Bonkin.AI. Ранее надзорный орган приостановил его применение из-за риска «причинения вреда здоровью». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе ООО «Медицинские скрининг системы», которая ранее консолидировала разработчика Botkin.AI.

Осенью прошлого года действие регистрационного удостоверения на использование Bonkin.AI было приостановлено. Позднее Росздравнадзор сообщил о выявленных нарушениях при проверке сервиса.

В декабре 2023 года разработчика BotkinAI — «ООО Интеллоджик» — консолидировал другой разработчик систем анализа медицинских изображений «Цельс» — ООО «Медицинские скрининг системы».

По словам генерального директора «Интеллоджик» Артема Капнинского, после завершения сделки главной задачей было решение сертификационных проблем Bonkin.AI.

«За последние полгода было проведено множество встреч с регулятором, проводилась настройка и повышение функциональности ИИ-систем компании. Выдача допуска и повышение функциональности медицинского изделия, безусловно, заслуга слаженной командной работы, а также вовлеченности в процесс сертифицирующего органа» — пояснил Капнинский

Что изменения внесли в Bitkin.AI

Повысили класс риска медицинского изделия с 2Б на 3 (до наивысшего);

Доработали медизделие, чтобы оно поддерживало новые классы обслуживаемых объектов на исследованиях компьютерной томографии, в числе которых консолидация, уплотнение по типу «матовое стекло», узелковые образования и гидроторакс.

Добавили функционал анализа и описания рентгенограмм органов грудной клетки и маммограмм.

Также в пресс-службе сообщили, что в соответствии со внесенными изменениями теперь вендором в сфере машинного обучения и ИИ относительно функционала Botkin.AI выступает «Цельс».

Botkin.AI развивает программные решения на основе искусственного интеллекта в сфере рентгенологии. Разработка создавалась за счет вложений «Росатома», Минпромторга, «Р-Фарм», «Ташира». В 2020 году Botkin.AI получила регистрационное удостоверение.

В 2019 году «Интеллоджик» привлек 100 млн рублей от нескольких фондов и инвесторов. Годом позже компания получила еще 160 млн в раунде B, лид-инвестором которого выступила компания «Юникорн Кэпитал Партнерс». Соинвестором стал холдинг «Ташир Медика».

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