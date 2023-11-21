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Росздравнадзор впервые приостановил применение ИИ-сервиса в медицине

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Росздравнадзор приостановил использование искусственного интеллекта в работе со снимками компьютерной томографии. Речь идет о системе анализов Botkin.AI, узнал «Коммерсантъ».

Росздравнадзор впервые приостановил применение ИИ-сервиса в медицине

Разработка создавалась за счет вложений «Росатома», Минпромторга, «Р-Фарм», «Ташира». В ведомстве сочли, что ее применение может «причинить вред здоровью».

Botkin.AI получила регистрационное удостоверение в 2020 году. Но с 8 ноября текущего года использование технологии приостановлено, сейчас проводится проверка производителя. В самом «Интеллоджике» (разработчик Botkin.AI) не ответили на запрос издания.

В 2019 году «Интеллоджик» привлек 100 млн рублей от нескольких фондов и инвесторов. Годом позже компания получила еще 160 млн в раунде B, лид-инвестором которого выступила компания «Юникорн Кэпитал Партнерс». Соинвестором стал холдинг «Ташир Медика».

В последнем сказали изданию, что осведомлены о приостановке использования Botkin.AI. В «Юникорн Кэпитал Партнерс» заявили, что «Интеллоджик» сейчас находится «в процессе реорганизации».

В 2020 году «Интеллоджик» сообщал, что технологию интегрировали в созданную мэрией Москвы единую радиологическую информсистему для помощи в выявлении онкологии.

Сейчас в столичном департаменте здравоохранения сказали изданию, что не пользуются Botkin.AI. Там перечислили другие ИИ-сервисы, которые применяются в рамках эксперимента по 28 клиническим направлениям. Это система анализа медицинских изображений Celsus, платформы «Третье мнение», AIDiagnostic. Всего используется 50 таких сервисов.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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