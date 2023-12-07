Разработчик MedTech-сервиса «Цельс» консолидировал создателя Botkin.AI «Интеллоджик»

MedTech-компания «Медицинские скрининг системы» — создатель платформы анализа рентгеновских снимков «Цельс» — консолидировала разработчика ИИ-системы анализа медицинских исследований Botkin.AI. Недавно применение Botkin.AI было приостановлено Росздравнадзором.

По данным «Контур.Фокус», с 6 декабря 100% ООО «Интеллоджик» принадлежит ООО «Медицинские скрининг системы». Обе компании являются резидентами «Сколково».

«Интеллоджик» образован в 2015 году, в 2017 в проект инвестировал фонд Primer Capital, позднее в стартап вкладывался инвестор Игорь Ким. В 2019 году компания привлекла 100 млн рублей от ряда инвесторов. В капитал вошли RBV Capital, «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика, фонд Digital Evolution Ventures (инвестором выступает «Росатом»).

В 2020 году компания получила еще 160 млн рублей в раунде B, лид-инвестором которого выступила «Юникорн Кэпитал Партнерс». Соинвестором стал холдинг «Ташир Медика».

До 6 декабря в числе участников ООО «Интеллоджик» было 10 физических и юридических лиц. По итогам 2022 года выручка «Интеллоджик» составила 1,5 млн рублей, убыток — 139 млн рублей против 104 млн рублей убытка годом ранее.

Помимо владельцев у компании сменился также генеральный директор. С 6 декабря им является Артем Капнинский — коммерческий директор в «Медицинских скрининг системах». RB.RU направил запрос Капнинскому, Botkin.AI и «Цельс».

«Медицинские скрининг системы», в свою очередь, на 55,8% принадлежат ООО «МСС». Еще 38,7% владеет ООО «КФ Венчурс» (Kama Flow). Оставшиеся 5,6% сохраняются за «Юникорн Кэпитал Партнерс».

В последнем изданию «Коммерсантъ» говорили ранее, что в «Интеллоджик» сейчас находится в процессе «технической реорганизации».

Исполнительный директор ООО «ДиСи Инжиниринг» Глеб Антипов пояснил RB.RU, что реорганизация может быть способом оптимизировать финансовую и бухгалтерскую составляющие и перераспределить дебиторские обязательства.

В прошлом месяце Росздравнадзор приостановил применение системы Botkin.AI., аргументировав решение вероятностью причинения вреда здоровью. В «Юникорн Кэпитал Партнерс» сказали «Ъ», что угроза причинения вреда «полностью исключена».

Эксперт внешнеэкономической деятельности, спикер «Сколково» по теме торговли Семен Крамской уточнил RB.RU, что средства, выделенные «Интеллоджику» на разработку, вероятно, закончились, при этом были выявлены неполадки в работе системы.

«Сейчас формат сотрудничества со стартапом, его уровень поддержки и последующие этапы финансирования будут перепроверять и согласовывать», — полагает Крамской.

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