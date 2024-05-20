Маркетплейсы могут лишить налоговых льгот. С соответствующими законопроектами выступил член Совета Федерации РФ. В частности предлагается исключить маркетплейсы из числа получателей льгот по НДС и найму иностранных сотрудников.

Российские маркетплейсы могут лишить льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий законопроект подготовил член Совета Федерации РФ Андрей Кутепов, пишет «РИА Новости».

На данный момент маркетплейсы получают налоговые льготы как компании, работающие в сфере информационных технологий, то есть находящиеся в статусе IT-компаний. Однако такие льготы предоставляются даже тем компаниям, в зарегистрированных видах деятельности которых IT не указано, отметил автор законопроекта.

Кроме того, сенатор предлагает исключить маркетплейса из числа компаний, которые получают льготы по найму иностранных сотрудников.

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