Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Маркетплейсы могут лишить налоговых льгот

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Маркетплейсы могут лишить налоговых льгот. С соответствующими законопроектами выступил член Совета Федерации РФ. В частности предлагается исключить маркетплейсы из числа получателей льгот по НДС и найму иностранных сотрудников.

Маркетплейсы могут лишить налоговых льгот

Российские маркетплейсы могут лишить льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий законопроект подготовил член Совета Федерации РФ Андрей Кутепов, пишет «РИА Новости». 

На данный момент маркетплейсы получают налоговые льготы как компании, работающие в сфере информационных технологий, то есть находящиеся в статусе IT-компаний. Однако такие льготы предоставляются даже тем компаниям, в зарегистрированных видах деятельности которых IT не указано, отметил автор законопроекта.

Кроме того, сенатор предлагает исключить маркетплейса из числа компаний, которые получают льготы по найму иностранных сотрудников. 

20 марта 2024 года правительство сняло мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Эксперт рассказал RB.RU, как это скажется на компаниях из сферы малого бизнеса.

Фото на обложке: UnImages / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоговые каникулы для ИП в 2024 году
  2. 2 Налоги с премий работников в 2024 году
  3. 3 Как открыть КФХ в 2024
  4. 4 Бухгалтерская экспертиза для бизнеса
  5. 5 Ликвидация ООО: пошаговая инструкция, сроки и порядок процедуры, необходимые документы

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2024

Старт-Взлет

20 мая 2024

МСП: Акселератор индустрии туризма

20 мая 2024

Большая разведка 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ