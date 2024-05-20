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«Почта России» представила цифровую платформу для малого и микробизнеса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Почта России» представила цифровую платформу «ЕКОМ+» для селлеров. Сервис поможет продавцам автоматизировать все основные процессы для работы с маркетплейсами, службами доставки и классифайдами, рассказали в пресс-службе «Почты».

«Почта России» представила цифровую платформу для малого и микробизнеса

«ЕКОМ+» — это платформа для малого и микробизнеса, который работает как на маркетплейсах и в соцсетях, так и в офлайн-магазинах.

Сервис автоматически выбирает категорию товаров, подсказывает необходимые характеристики, обрабатывает входящие заказы по правилам маткерплейсов. Также «ЕКОМ+» будет вести детальный учет товаров.

Функционал «ЕКОМ+» «Почты России»

С помощью нового сервиса селлеры смогут управлять заказами и логистикой сразу на нескольких площадок. Функционал позволяет отслеживать и контролировать товарные остатки, видеть статус заказов на разных торговых площадках.

В будущем в «ЕКОМ+» добавят опции автоматического создания карточек товара. При этом карточку можно будет перенести с другого маркетплейса.

Уже сейчас к платформе подключились некоторые маркетплейсы и службы доставки. На начальном этапе работы проекта доступ к «ЕКОМ+» будет бесплатным.

Ранее этой весной в отделениях «Почты России» появились первые зоны самообслуживания. Эта опция позволяет сильно сократить время ожидания и обслуживания.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock

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