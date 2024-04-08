В отделениях «Почты России» появились зоны самообслуживания

«Почта России» запустила первые зоны самообслуживания в отделениях — там можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, говорится в сообщении предприятия.
Такая услуга, как сообщается, позволит избежать ожидания и кратно сократить время пребывания на почте. Планируется, что время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1–2 минут.
Сейчас протестировать зоны самообслуживания можно в четырех отделениях в Москве. В планах «Почты» — распространить проект на всю страну, установив терминалы в 1 тыс. самых проходимых отделений.
Больше всего зон самообслуживания появится в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на Урале, в Сибири и в Калининградской области.
Уже сейчас клиентам «Почты России» доступна возможность самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании. Также можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении.
Фото на обложке: Skyliz /
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