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С основателя Baring Vostok Майкла Калви сняли судимость — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФСИН сняла судимость с осужденного за хищение средств банка «Восточный» основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Его осудили в 2021 году на 5,5 лет условно, судимость снята после окончания испытательного срока.

С основателя Baring Vostok Майкла Калви сняли судимость — Reuters

ФСИН РФ сняла судимость с основателя частного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщил Reuters.

Калви в комментарии агентству заявил, что рад аннулированию «несправедливому и незаконному приговору» по его делу. Судимость с Калви снята в связи с окончанием испытательного срока, который истек 5 апреля 2024 года.

Майкла Калви и других людей осудили в 2021 году за хищение средств банка «Восточный». Калви получил 5,5 лет условно.

Майкл Калви основал инвестиционный фонд Baring Vostok. В декабре 2022 года было решено разделить бизнес фонда на российский и международный.

По условиям соглашения, российскому подразделению в лице «Восток Инвестиции» должна была перейти доля в маркетплейсе Ozon. В апреле 2024 года «Восток Инвестиции» закрыл сделку по покупке 28% в капитале Ozon.

Фото на обложке: видео на YouTube

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