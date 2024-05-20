С основателя Baring Vostok Майкла Калви сняли судимость — Reuters

ФСИН сняла судимость с осужденного за хищение средств банка «Восточный» основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Его осудили в 2021 году на 5,5 лет условно, судимость снята после окончания испытательного срока.
ФСИН РФ сняла судимость с основателя частного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщил Reuters.
Калви в комментарии агентству заявил, что рад аннулированию «несправедливому и незаконному приговору» по его делу. Судимость с Калви снята в связи с окончанием испытательного срока, который истек 5 апреля 2024 года.
Майкла Калви и других людей осудили в 2021 году за хищение средств банка «Восточный». Калви получил 5,5 лет условно.
Майкл Калви основал инвестиционный фонд Baring Vostok. В декабре 2022 года было решено разделить бизнес фонда на российский и международный.
По условиям соглашения, российскому подразделению в лице «Восток Инвестиции» должна была перейти доля в маркетплейсе Ozon. В апреле 2024 года «Восток Инвестиции» закрыл сделку по покупке 28% в капитале Ozon.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф Капитал» запустил биржевой фонд для инвестиций в IT
- 2 Частные инвесторы пожаловались на условия обмена акций Yandex N.V.
- 3 Активы с отложенным ростом: как инвестировать в будущее
- 4 Что узнать о компании, прежде чем инвестировать? Примеряем роль Шерлока Холмса для проверки IT-стартапа
- 5 Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов в 2024 году
ВОЗМОЖНОСТИ
20 мая 2024
20 мая 2024
20 мая 2024